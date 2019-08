Diego Tello, el futbolista que luchó contra una leucemia

Luego de una larga lucha, el exjugador de fútbol Diego Tello falleció este lunes en la Clínica Valle del Lili, luego de una combatir con una leucemia linfoblástica aguda.

Diego Fernando nació en Popaýan. Fue un futbolista profesional que se desempeñó como defensor central. Inició su carrera deportiva en 1989 en el club Millonarios y en 1990 regresó a su ciudad natal, para actuar con un equipo aficionado.

En 1993 el jugador recaló en el América de Cali. Luego pasó a Lanceros de Boyacá, de nuevo estuvo en América, saliendo campeón en 1997.

Diego Tello, exfutbolista. Foto: Archivo particular

Posteriormente actuó en Envigado, en Santa Fe en 1999, al año siguiente se fue al MetroStar de Nueva York –donde fue dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano–, quedándose en territorio norteamericano.

Diego Tello.

. Foto: Archivo particular

Retirado del fútbol estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali.



Llevaban 26 años de matrimonio con Martha Osorio, y estuvieron 6 de ellos separados, pero en octubre del año pasado, cuando le detectaron la enfermedad, volvieron a unirse, algo que para ellos ha sido motivo de gran felicidad. De dicha unión quedan sus hijos Sebastián (22 años), Valeria (19, estudiante de Auxiliar de Vuelo) y Alejandro (16, estudiante de grado 11).

Diego Tello y su familia. Foto: Archivo particular

“Tomo esta enfermedad como una bendición de Dios. Si a mí me desahuciaron y llevo ocho meses vivo, me siento con fuerzas, salgo con mi esposa a caminar, disfruto de mis hijos, la fortaleza que Dios me está dando tiene que ser por algo. Llega en un momento en que solo vas depender de Dios, solo Él tiene la última palabra en nuestra vida, porque el hombre no te puede decir hasta cuándo vas a vivir”, señaló ese día Diego.



