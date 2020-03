MeQuedoEnCasa Adiós a Amadeo Carrizo, ídolo de Millos y River

Amadeo Raúl Carrizo fue un revolucionario del arco en Suramérica. Cambió en muchos aspectos la forma de jugar, y varios de ellos siguieron su ejemplo, como Hugo Orlando Gatti (quien fue su suplente en River Plate y años después lo ganó todo con Boca Juniors).

Carrizo, leyenda de River Plate y también de Millonarios, donde se graduó de ídolo con solo un año en la nómina, falleció este viernes, a los 93 años, tras diez días internado en el hospital central de su ciudad natal, Rufino, en Santa Fe.



Nació el 12 de junio de 1926. Jugó 520 partidos con River, y con esa cifra es el futbolista que más veces actuó con esa camiseta. En su último año con River, en 1968, logró una marca de 769 minutos sin recibir goles que en su momento fue la más grande de la historia del club y que Franco Armani rompió en 2018, al llegar a 965 minutos.



Pero su calidad de ídolo de River va mucho más allá de sus números, construidos en una carrera de 23 años en el primer equipo, de 1945 a 1968. Fue un innovador en la posición de arquero. Fue el primero en salir jugando con los pies, tenía un extraordinario saque que utilizaba como arma ofensiva.

Amadeo Carrizo, fallecido arquero argentino. Foto: AFP

“Fui uno de los que comenzaron con el arquero jugador. Después se fue haciendo un poco más popular e importante el estilo de mi juego, e indudablemente que me hacía odiar un poco por mi forma de jugar, de venir un centro y agarrarla con una mano o rechazar de cabeza, salir a gambetear un adversario”, dijo Carrizo, citado por el diario argentino La Nación.



En todos los años en que estuvo en River, muchos arqueros fueron creciendo a su sombra. Gatti, ya mencionado. Y hubo otros que también llegaron al fútbol colombiano, como Oscar Héctor Quintabani, Humberto Ballesteros, Luis Landaburu o Luis Gerónimo López, formados en ese club pero que desarrollaron sus carreras en otros equipos.



“En esa época no había entrenadores de arqueros, así que uno aprendía del que estaba arriba. Yo tenía la suerte de tener al mejor de todos. Carrizo fue mi papá, fue el que me enseñó lo que sé en el arco”, dijo el ‘Negro’ López, campeón con Santa Fe en 1975 y con Millonarios en 1978, en una entrevista con Caracol Radio, en 2015.

El paso por Colombia

A Millonarios llegó en 1969 y rápidamente se metió en el corazón de los hinchas, aunque no pudo ser campeón. Debutó en un partido contra Bucaramanga, en El Campín, el 20 de abril de ese año. Ese día le marcaron dos goles, uno de ellos muy curioso, a cargo del mundialista Herman ‘Cuca’ Aceros.



En charla con EL TIEMPO ese mismo día, el Cuca confesó que tuvo suerte: “Tiré centro y me salió gol”, dijo. Y Carrizo se vio sorprendido: “No me habían hecho un gol así. Esa pelota nadie puede esperarla como llegó.

Amadeo Carrizo (de negro) llegó a Millos en 1969, a los 43 años. Se fue en 1970. No tuvo necesidad de ser campeón para ser ídolo. Foto: Archivo particular

Carrizo participó en el primer desempate desde el punto penalti en la historia del fútbol colombiano. Fue la definición del torneo Finalización, el 23 de diciembre de 1969, en Medellín, en un partido extra contra el Deportivo Cali. El sistema era distinto: se hacía un sorteo, y el equipo que ganaba cobraba sus cinco penaltis. Millonarios los metíó todos. Amadeo detuvo el primer cobro, al peruano Miguel Loayza, y así los azules ganaron esa fase del torneo.



Después de 53 partidos, Carrizo se fue de Millos y se retiró del fútbol. Pero volvió en 1973, como DT del Cristal Caldas. Su campaña fue mala y, además, hubo quejas de su comportamiento. Los directivos buscaron una excusa para sacarlo. El presidente del club, Silvio Gutiérrez, fue al DAS para denunciar que Carrizo no tenía visa de trabajo.

Solo duró tres meses.

Amadeo Carrizo. Foto: EL TIEMPO

Pero aprovechó para jugar con un famoso equipo aficionado de Manizales, el Racamasa, cuyo nombre se formaba con los apodos de las profesiones de sus integrantes: rábulas (abogados), cadeneros (ingenieros), matasanos (médicos) y sacamuelas (odontólogos).



Fue el mejor portero argentino del siglo XX, y el Congreso de ese país determinó que el 14 de junio, su cumpleaños, es el Día del Arquero Argentino. Marcó una época y llegó a ser presidente honorario de River. Y en Millonarios tiene un lugar destacado en la historia.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES

En Twitter: @josasc