Adolfo Pedernera, el primer gran gestor de nuestro fútbol

La revista El Gráfico, fundada en 1919 como publicación de noticias generales y convertida poco después en la biblia del deporte suramericano, era el punto de referencia de los dirigentes del fútbol del continente a la hora de buscar una referencia en los tiempos en que el internet parecía una fantasía. Una portada de esa revista (la tapa, le dicen los argentinos) era casi una garantía de que se había contratado bien. Al menos, por allá en los años 40, 50 y 60.

Gracias a El Gráfico, y a las brillantes plumas que llenaban sus páginas, en Colombia se conoció a los grandes cracks del fútbol argentino. Y también sus gestas, que en los años 40 los hicieron dominadores del Campeonato Sudamericano (aún no se llamaba Copa América). Por esos años, el fútbol profesional colombiano aún no existía. Pero cuando se formó el profesionalismo, los dirigentes estaban ávidos de tener figuras.



Una serie de coincidencias permitió que a Colombia comenzaran a llegar los mejores jugadores, no solo de Argentina, sino de casi toda Suramérica. Y el pionero fue Adolfo Pedernera. Por esa época, 1949, estalló una huelga de jugadores en Argentina. Alfonso Senior, dirigente de Millonarios, aprovechó el desorden y lanzó el anzuelo, motivado por el entonces técnico del equipo, Carlos ‘Cacho’ Aldabe. El tema no era fácil: Pedernera pedía de prima cinco mil dólares de la época (con el cambio a 1,70 pesos por dólar), más apartamento y 500 pesos mensuales de sueldo.



Senior, en vida, solía recordar cada vez que le preguntaban por el tema la conversación que tuvo con los directivos, como si estuviera leyendo un libreto:



- "Alfonso, estás loco", le dijeron sus compañeros de junta.



-"Vamos a traerlo", replicó Senior, muy convencido.



-"Haz lo que tengas que hacer, pero bajo tu responsabilidad", le respondió Mauro Mórtola, un ecuatoriano que acompañó todas las aventuras de Senior en sus comienzos con Millonarios.



Finalmente, Pedernera tuvo su primera presentación en público en la cancha de El Campín, el 11 de junio de 1949. Pero no estaba vestido de jugador. Parecía un cachaco más, de saco y corbata. Pero igual el estadio se llenó. Y Millonarios recaudó 35 mil pesos de taquilla, cuando el promedio de la época estaba entre 12 y 15 mil pesos. Al día siguiente, Pedernera pasó por las oficinas a cobrar su prima y su primer mes de sueldo…



El ‘Maestro’ respondió con creces a esa confianza. Pero pidió refuerzos. Poco después se conformó el mejor Millonarios de la historia, el ‘Ballet Azul’ que ganó tres títulos seguidos, que brilló en el extranjero, que le ganó al Real Madrid en España y que asombró al mundo con su juego.



Pero lo bueno dura poco. Tras la firma del ‘Pacto de Lima’, que obligó a los equipos colombianos a devolver a los jugadores a sus clubes de origen en octubre de 1954, las figuras se fueron. Pedernera se despidió en un partido frente a Vasco da Gama y Millonarios tardaría seis años en ganar de nuevo un título.



Pero aún faltaba un capítulo muy importante en la historia de Pedernera con Colombia. En 1960 llegó como técnico al América de Cali, que por entonces no era un equipo de grandes logros. Lo sacó subcampeón ese año. Y ese ese equipo, ya con 42 años, jugó su último partido como profesional, en 1961. Aunque eso no fue lo más importante que logró.



En ese año, Pedernera fue nombrado técnico de la Selección Colombia. El conocimiento que tenía de nuestro fútbol, tanto de su primer paso como del tiempo en que dirigió al América, le permitió armar un equipo que hizo historia. Cuatro años atrás, el equipo participó por primera vez en la eliminatoria, sin éxito.



En 1962, Colombia estaba entre los 16 participantes en la Copa del Mundo, gracias a Pedernera. Y en Chile, gracias al fútbol que siempre profesó Pedernera, el equipo consiguió nuestro primer gran hito en los Mundiales, el 4-4 frente a la Unión Soviética, del que vivimos durante 28 años.



Pedernera fue el espejo para una generación de jugadores que luego lo tuvieron como técnico y triunfaron. Como Marco Coll, que tiene una anécdota con él. En 1949, cuando tenía 14 años, llegó con un afiche de El Gráfico en el que estaba Pedernera, solo para conocerlo. El argentino se lo firmó con una dedicatoria.



13 años después, ya como integrante de la Selección, antes de un partido en Barranquilla, pidió permiso para ir a su casa. “Le voy a dar una sorpresa, Adolfo”, le dijo. Cuando volvió, llegó con un sobre de manila en la mano y se lo entregó a Pedernera. Era la foto. Emocionado, el ‘Maestro’ sacó un bolígrafo y retiñó las líneas de la firma. Como lo hizo cuando regresó a Colombia para ponernos por primera vez en el concierto mundial.



Perfil

Adolfo Pedernera

Nacimiento: 15 de noviembre de 1918

Equipos: River Plate (1935-46), Atlanta (1947), Huracán (1948-49 y 1954), Millonarios (1949-54) y América (1961).

Partidos jugados en Colombia: 86.

Goles: 33.



*Capítulo del libro Jueguen muchachos de José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes



DEPORTES