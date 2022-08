Cuando Santa Fe dominó y creó las opciones, no la metió. Cuando más enredado estaba, encontró un gol clave para ganar como visitante y meterse entre los ocho. El equipo que dirige Alfredo Arias venció 0-1 al Deportivo Pereira y tomó mucho, pero muchísimo aire.

Santa Fe tuvo, desde el punto de vista ofensivo, los mejores minutos del semestre en la primera etapa, al menos en cuando a generación de juego. Otra cosa fue la definición, que sigue siendo preocupante.

Santa Fe tuvo muchas opciones en el PT, pero no la metió

Wilson Morelo

El equipo que dirige Alfredo Arias tuvo cuatro opciones muy, pero muy claras para anotar y no metió ninguna. La primera, un remate cruzado de Harold Rivera que pasó por todo el frente del arco sin entrar.



La segunda, una que en otra época, con toda seguridad, Wilson Morelo la habría mandado a guardar: remató de cabeza de espaldas al arco y estrelló la pelota en el horizontal.



Luego, Neyder Moreno, que ya había habilitado a Rivera, cobró un tiro libre con un efecto que complico al portero Harlen Castillo, que terminó dando un rebote. La bola le quedó a Carlos Sánchez de frente al arco, pero le pegó al aire...



Pereira, con mucho menos tiempo con la pelota, también le metió un par de sustos a Santa Fe. El más grande, que levantó a los hinchas del local de sus sillas, un desborde de Leonardo Castro que terminó en un centro a ras de piso que rozó en José Aja y por esa razón, Brayan León, que entraba a definir, no alcanzó a conectar el balón.

Las lesiones, otro tema para revisar en Santa Fe



Otra cosa que sigue siendo preocupante en Santa Fe es el tema de las lesiones. Wilfrido de la Rosa, que se perdió buena parte del primer semestre, apenas aguantó 17 minutos en la cancha, hasta que sintió una molestia en la parte posterior del muslo. Andrey Estupiñán entró por él.



Y luego, en varios momentos del primer tiempo, otro que había sufrido en el primer torneo, el portero Leandro Castellanos, se quejó en varias ocasiones hasta que, en el intermedio, el técnico Alfredo Arias tuvo que cambiarlo por José Silva.



Santa Fe no pudo mantener ni el mismo ritmo ni las mismas opciones que no aprovechó en la primera etapa y Pereira comenzó a complicarlo, especialmente, con el trabajo de Castro, que fue abriendo hueco en la defensa visitante, pero que no tuvo respaldo.



Consciente de la necesidad de sumar, Arias movió el equipo y refrescó el ataque con la entrada de José Enamorado y Jeferson Rivas por Matías Mier y Wilson Morelo, a 15 del final.

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe.



Curiosamente, cuando más enredado estaba Santa Fe y algunos de los que estaban en la cancha no pesaban, los rojos encontraron el tanto de la victoria, a los 34 del complemento, en una jugada que comenzó Carlos Sánchez, siguió Neyder Moreno, la figura del equipo, y completó Andrey Estupiñán, que no había aparecido con peligro, pero que metió la única que tuvo, y con clase, por entre las piernas del portero Castillo.



Santa Fe ya está entre los ocho, no sufrió tanto atrás y lo mejor, logró cerrar un partido complicado, en el que Pereira se le vino encima, pero no le hizo daño. Y esa victoria vale mucho.



