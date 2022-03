La Liga colombiana se puso al día este miércoles, cuando se disputó el partido que estaba pendiente de la quinta fecha del campeonato, entre Deportivo Pereira y Once Caldas, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Cabe recordar que el juego, que estaba programado para el 8 de febrero, debió ser pospuesto por la tragedia invernal que vivió el municipio de Dosquebradas (Risaralda).



La nueva edición del clásico del Eje Cafetero fue para el Once Caldas, que derrotó 0-1 al Pereira en un partido con muchos acercamientos de lado y lado, pero poca efectividad en las porterías.



(Lea también: Estefanía Herrera: la ciclista campeona que le huyó a la guerrilla)

Así fue el clásico entre Pereira y Once Caldas

El comienzo del partido fue de ida y vuelta, con más iniciativa del Once Caldas, que poco a poco empezó a sacarle provecho a su mejor disposición dentro del campo.



Pereira, en cambio, comenzó a sufrir y más, a partir del minuto 39, cuando el zaguero Carlos Garcés fue expulsado tras una revisión del VAR: derribó a Mender García y tanto los jueces del videoarbitraje como el central Jorge Tabares consideraron que era ocasión manifiesta de gol. El tiro libre posterior, cobrado por Marlon Piedrahíta, no tuvo consecuencias.



Una nueva intervención del VAR, cerca del final del partido, le dio al Once Caldas la opción de irse en ventaja, y no la desaprovechó. La falta fue una mano de Jherson Mosquera, que los jueces demoraron cerca de seis minutos en determinarla como penalti.



(En otras noticias: Daniel Martínez voló en la crono de París-Niza, Nairo cedió terreno)



Al final, Juan David Pérez superó la resistencia del portero Santiago Castaño y le dio los tres puntos al Once Caldas en el Hernán Ramírez Villegas.



Con la victoria, Once Caldas quedó en la cuarta casilla, con 19 unidades, mientras Pereira se mantiene en la parte baja, en la posición 15, con 11 puntos. La liga entra en receso hasta el próximo miércoles por las elecciones legislativas.



DEPORTES

Con Futbolred