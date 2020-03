Con eficacia, Once Caldas venció al Pereira en el clásico cafetero

8 años, cinco meses y tres días debieron esperar el Deportivo Pereira y el Once Caldas, para disputar un clásico cafetero, el que ganó 1-3 el orientado por Hubert Bodhert.Kevin Londoño, en dos ocasiones y Marcelino Carreazo anotaron para los de Manizales, mientras que Jhonny Vásquez descontó a favor del ‘matecaña’.

El encargado de poner a rodar la pelota fue el manizaleño, que tenía la necesidad de victoria, pues si bien estaba invicto en la Liga, su antecedente competitivo registraba un ataque de ‘empatitis’, la principal circunstancia de su lejanía de la parte alta de la tabla.



El pereirano pretendió hacer respetar su casa, evidencia de su propuesta ofensiva, la cual generaba algunos acercamientos al pórtico de Gerardo Amílcar Ortiz, sin embargo, no revestía peligro, salvo una confusión del portero con el central Andrés Felipe Correa, en la que salieron librados.



Un trabajo defensivo destacado cumplía los caldenses, quienes apelaron a la practicidad, la misma que les sirvió para acercarse a la cabaña de Harlen Castillo, quien en una desatención de su zaga fue fusilado por Kevin Londoño, luego de la precisa asistencia de Pablo Rojas, que le significó la ventaja a la visita.



La adversidad, en vez de desmotivar a los locales, los hizo reaccionar con vehemencia, esa era la muestra de un equipo que no pretendía quedarse con las manos cruzadas y mucho menos vacías…



El ímpetu risaraldense lo llevó a exponer una de sus jugadas patentadas desde que estaba en la B, y en un tiro de esquina, cobrado casi que arriesgo, produjo que Jhonny Vásquez, libre de marca ante la pasividad de los zagueros ‘albos’, fusilara a Ortiz.



La paridad llenó de intensidad el partido, pues ninguno daba su brazo a torcer, no obstante, el ‘aurirojo’ propuso más acciones de ataques, controladas, gracias a la concentración del ‘blanco’.



Con el trascurrir de los minutos, se invirtieron los papeles, porque el ‘merengue’ ya era el que se aproximaba, incluso, cuando finalizaba el primer tiempo, con la misma táctica, pero ya por la banda izquierda le llovió un centro a Marcelino Carreazo, que con su cabeza mandó a picar el balón contra el césped y lo anidó en la red, pese a la estirada de ‘chipi chipi’, que no alcanzó el redondo.



La etapa complementaria inició sin variantes nominales, aunque si sostenía la historia, en cuanto a la idea futbolística, en la que el conjunto de Bodhert insistía en ampliar el marcador y alcanzó su propósito en una nueva desatención ‘matecaña’, aprovechada otra vez por Londoño, que definió sin inconvenientes frente a Harlen y festejó el 1-3 final.



Los dirigidos por Néstor Craviotto perdieron el norte, intentaban hilar movidas de ataque, no obstante, la estrategia que les había funcionado con Cúcuta y Jaguares en su cancha, no surtió el mismo efecto y cayó por primera vez en la capital de Risaralda.



Pereira visitará a Deportivo Cali, en la apertura de la octava fecha de la Liga, el próximo viernes 6 de marzo, a las 7:40 de la noche, en Palmaseca, mientras que el Once Caldas recibirá a América, al siguiente día, a las 4:05 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

Síntesis

Deportivo Pereira 1 – 3 Once Caldas



Deportivo Pereira: Harlen Castillo (5); Francisco Córdoba (5), Danny Cano (5), Yoiver González (5) y Alejandro Artunduaga (5); Ronaldo Tavera (4) y Jhonny Vásquez (6); Jairo Molina (6), Mateo Cano (6) y Delio Ramírez (5); Wilfrido de La Rosa (5) y. D.T.: Néstor Craviotto.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); David Gómez (7), Junior Julio Bueno (6), Andrés Felipe Correa (7) y Elvis Mosquera (7); Juan David Rodríguez (7) y Sebastián Guzmán (6); Kevin Londoño (8), Marcelino Carreazo (7) y Pablo Rojas (7); Roberto Ovelar (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: Bueno.



Cambios en Deportivo Pereira: Rafael Navarro (6) por Jairo Molina (8 ST), Camilo Mena (SC) por Ronaldo Tavera (27 ST) y Jorge Murillo (SC) por Delio Ramírez (36 ST).



Cambios en Once Caldas: Robert Mejía (SC) por Marcelino Carreazo (32 ST), Ménder García (SC) por Roberto Ovelar (35 ST) y Adrián Estacio (SC) por Pablo Rojas (48 ST).



Gol de Deportivo Pereira: Jhonny Vásquez (20 PT).



Goles de Once Caldas: Kevin Londoño (12 PT y 7ST) y Marcelino Carreazo (45 PT).



Amonestados Deportivo Pereira: Ronaldo Tavera (15 PT), Jairo Molina (36 PT) y Delio Ramírez (25 ST).



Amonestados Once Caldas: Pablo Rojas (17 PT), Juan David Rodríguez (38 PT), Elvis Mosquera (20 ST), Gerardo Amílcar Ortiz (26 ST) y Robert Mejía (35 ST).



Expulsados: No hubo.

Figura: Kevin Londoño (8).

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Asistencia: 29.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Keiner Jiménez (6).





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA