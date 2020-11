Millonarios llega vivo a la última fecha: venció a Pereira y aún sueña

Después de ganarle bien a tres de los grandes, América, Nacional y Cali (este último, en la Copa Suramericana), Millonarios se iba complicando con uno de los equipos que está peleando por no descender, Deportivo Pereira. Al final, ganó, incluso con holgura, 0-2, para llegar vivo a la última fecha.

Millonarios se vio superado en el primer tiempo por su propia ansiedad, por la necesidad de ganar, pero también porque Pereira no se la puso nada fácil. Los locales, agobiados también por la tabla del descenso, salieron a atacar, tuvieron un par de opciones y exigieron al portero Juan Moreno.



Con todo y su angustia, Millonarios tuvo una jugada de locura, con penalti de Mauricio Casierra a Cristian Arango no sancionado, con un remate sacado de la raya y con toda la locura de un equipo que quería y no podía.



Esa ansiedad apareció también en el comienzo del segundo tiempo, cuando Ayron del Valle se perdió un gol increíble, errándole a la pelota en primera instancia, de zurda, y luego, tratando de ubicarla con la derecha, pero al final la mandó por encima del arco.



La tranquilidad llegó a los 12 del segundo tiempo, cuando Pereira perdió un balón saliendo y Millonarios, por fin, pudo concretar una jugada colectiva de las que tanto pide su técnico: Alberto Gamero: Del Valle se fue por la banda izquierda y tocó al área, Diego Godoy hizo la diagonal hacia adentro, recibió y se la tocó a Arango, que definió con borde externo. Les salió un golazo.



Después del 0-1, Millonarios tuvo 10 minutos en los que insinuó que podía ampliar esa ventaja, pero luego Pereira lo fue metiendo en su campo y volvió a exigir a Moreno, que cada vez se hacía más figura, incluso con un cierre espectacular a Jairo Molina: le sacó abajo la pelota con la mano y luego la echó atrás con el pie para recogerla.



Al final, como ya había pasado en Palmaseca y en el Pascual Guerrero, Millonarios volvió a anotar en el tiempo de reposición, en una jugada que no pintaba bien: un centro pasado de Eliser Quiñones terminó en la otra banda, donde Juan Camilo Salazar la volvió a meter al área. Andrés Román la tocó al centro y Ricardo Márquez se sacó la sal: 0-2 y a pensar, primero, en lo que pase este miércoles en Chicó vs. Águilas y el jueves en Pasto vs. Once Caldas, para barajar de nuevo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

