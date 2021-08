Millonarios no tuvo pegada y le dio vida al Deportivo Pereira

Millonarios le dio al Deportivo Pereira un tanque de oxígeno enorme en su lucha por no descender. De nada le valió tener la pelota y dominar: los locales llegaron más, pegaron en el momento justo y lograron aguantar el 1-0 con el que alcanzan al Deportes Quindío en esa lucha por no irse a la B.

Hay muchos factores que pueden ayudar a que un equipo marque la ventaja en un partido: la posesión de balón, el dominio en campo contrario... Pero mientras el reglamento no cambie, los partidos se ganan metiendo la pelota en el arco contrario.



Millonarios tuvo mucho tiempo el balón, merodeó en los alrededores del área del Pereira, intentó rematar muchas veces, pero le faltó mucha precisión: Fernando Uribe no anda bien y los remates de los mediocampistas se estrellaron en los defensas del local.



En cambio, Pereira tuvo mucho menos tiempo la pelota, pero supo aprovecharla mejor. Ya en el primer tiempo había hecho figura al portero Juan Moreno, que evitó el gol en dos de los tres remates de media distancia de Daniel Restrepo (el tercero se fue por encima del arco) y casi consigue un tanto en una salida acelerada del arquero, que no supo aprovechar el 'Trencito' Valencia, que no supo rematar con el arco vacío y se enredó con la pelota en los pies.



Millonarios mantuvo la misma fórmula para la segunda etapa, abriendo la cancha y con un poquito más de precisión, no mucha, para rematar. Al menos hizo un tiro directo al arco.



Y el DT del Pereira, Alexis Márquez, entendió que si metía a alguien rápido adelante podía sacar ventaja. Así fue. Sacó a Valencia, metió a Brayan León Matiz y cuando apenas acababa de entrar, aprovechó un centro desde la derecha de Wilfrido de la Rosa para anticipar a Breiner Paz y vencer a Moreno.



Gamero, otra vez, hizo algunos cambios extraños, como sacar a Stiven Vega para meter un segundo delantero, Ricardo Márquez, o la salida de Ruiz para cambiarlo por un extremo, Édgar Guerra. También sacó a Hárrison Mojica para que entrara Yuber Quiñones. Nunca volvió a tener la claridad para acercarse al arco local. Más bien quedó expuesto a un contragolpe.



La preocupación de Millonarios, en el papel, era la defensa, remendada por las ausencias de Llinás, Román y Bertel. 90 minutos después, Gamero debe estar pensando cómo mejorar un equipo que, de la mitad de la cancha hacia adelante, esta vez no le funcionó, teniendo, en teoría, a todas sus unidades disponibles. Millos le dio un tanque de oxígeno gigante al Pereira.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc