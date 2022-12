“Queremos ser campeones”. Ese es el grito que guardan las paredes del estadio Hernán Ramírez Villegas desde hace 51 años y que hoy, por fin, podría salir de los bordes pétreos para conocer la luz de la realidad. Así lo sienten los hinchas del Deportivo Pereira, que esta noche no tienen otro anhelo para pedirle a la luz de las velitas que no sea ver la primera estrella en lo más alto del escudo amarillo y rojo sobre el que tantas lágrimas han derramado. El empuje que les dio el empate a un gol en el Atanasio Girardot, en el juego de ida, el domingo pasado, respalda la ilusión que reina en las familias colombianas por estos tiempos, y que en las pereiranas tiene un evidente condimento adicional: que la fiesta sea en casa.

Del otro lado, los hinchas del Deportivo Independiente Medellín tampoco se privan de soñar. El hecho de que no hayan conseguido el triunfo que esperaban en casa está lejos de apagar la fe. Su recuerdo más inmediato de la capacidad de resurgir que guarda el cuadro antioqueño tiene que ver con el primer juego de la segunda fase de los cuadrangulares, cuando Cadavid y Pons se impulsaron en medio de la lluvia para remontar un bravísimo partido ante Águilas Doradas. Y hoy, con el fuego iluminando millones de casas en el país, sobran motivos para creer que su séptimo título, después de seis años de sequía, puede ser verdad.



El último partido del fútbol colombiano en este 2022, la final de vuelta del torneo que coincidió con el inicio del Mundial de Catar –pero que hoy tiene un aire de tregua–, el último pulso entre el Pereira y el DIM, es el epicentro de la fe. El empate de la ida permite que las esperanzas estén intactas de lado y lado. Y aunque Pereira lleve las de ganar por definir de local, el balón está en la mitad. Esa es la única verdad.



El todo por el todo

Medellín vs. Pereira, final Liga BetPlay 2022-II Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

En Medellín, Pereira hizo la tarea. Con las mismas armas con las que le ganó 2-0 al Junior en Barranquilla durante el último juego de los cuadrangulares, se paró en el Atanasio Girardot y aruñó el empate que hoy fortalece la ilusión que tiene el cuadro matecaña para conocer lo que se siente gritar campeón. Al final del juego, Alejandro Restrepo, el entrenador artífice de este inspirador Pereira, reconoció que el 1-1 era un premio a su “valentía”. Y, precisamente, esa determinación, esa capacidad para salir a jugar de tú a tú en todos los campos, de no escatimar esfuerzos y creer que cualquier hazaña es posible es la que lo tiene hoy a noventa minutos de hacer historia.



A lo largo de todo el torneo, el Pereira ha defendido su estilo de juego, una propuesta vertical, con sed de ganar, que no se amilana ante los desafíos. Por eso, quizá es casi un poema que sea este grupo de futbolistas intrépidos el que esté tan cerca del primer título del club, pues su instinto es la voracidad.



Para hoy, el esquema promete ser el de memoria. Bajo la seguridad del ‘1’ y el ‘9’, de Harlen Castillo y Leonardo Castro, Restrepo pararía tres defensores, cuatro volantes de primera línea, un conector y los dos puntas. Lo más seguro es que se repita la formación que le ha traído éxitos en los últimos dos juegos. Así, Medina y Vásquez serían los todoterreno de la mitad. El joven Yilmar Velásquez podría dar un aire en la segunda mitad.



Por los lados del Medellín, tras la poca efectividad en el primer juego, los pilares de David González se cuentan por cada línea. Mosquera en el arco, Cadavid en la defensa, Arregui y Ricaurte en la mitad, y el argentino Pons en la delantera. Con esa columna vertebral, más la explosividad de hombres como el veterano Felipe Pardo y el motivado Cambindo, que viene de marcar, el DIM espera cogerle la caña al Pereira.



El once, con las buenas sensaciones, promete ser calcado al de la ida, con cuatro defensores, cuatro volantes y los dos ‘9’, que al final del torneo les demostraron a algunos hinchas que sí pueden jugar juntos.



Mientras rueda la pelota, los aires que se respiran en Pereira son de historia, de los 98 años de existencia y sequía que quiere romper el local, y de la esperanza que tiene el Medellín de concretar su segundo título de visitante, en los torneos cortos, después de 20 años de haber conseguido el primero. Ese es el peso de la ilusión de la estrella de Navidad.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

