Léider Berrío le reventó el arco a Andrés Mosquera Marmolejo y, de paso, el corazón de los hinchas del Deportivo Pereira. Un equipo humilde, sin una nómina de lujo, pero con toda la entrega del mundo, celebra, después de 78 años de historia, su primera estrella en el fútbol profesional colombiano.

Los hinchas pereiranos llevaban tres días armando la fiesta y el estadio Hernán Ramírez Villegas se llenó con horas de anticipación. Hubo pólvora, banderas, música, cantó Jhonny Rivera, uno de los ídolos locales...



Pero Medellín no tenía ganas de vivir un festejo ajeno. En la cancha, se dedicó a ver jugar al Pereira. El equipo de Alejandro Restrepo tiene un estilo de juego en el que la posesión no es lo más importante, sino que, más bien, prefiere jugar en largo.



El DIM planteó un partido para complicarle eso: le dio la pelota y se metió en los 30 metros más cercanos a su arco. El portero Harlen Castillo se fue con el uniforme limpio al descanso, porque el DIM no pateó nunca. Y Pereira no generó tampoco ninguna opción clara para anotar, más allá de un par de aproximaciones en la que no tuvieron un rematador.



Medellín quiso mostrar que podía dar algo más en busca de un gol y probó a Castillo en un tiro libre de Andrés Felipe Cadavid que pasó entre varias piernas antes de encontrarse con el guante del arquero del Pereira.



Pero esa opción fue un oasis en medio del desierto del DIM, que volvió a su plan, e incluso, con ladrillos nuevos en ese muro defensivo. Renunció al juego por una banda al sacar a Vladimir Hernández para meter a Christian Marrugo y luego reforzó la marca con Daniel Torres en lugar de Andrés Ricaurte.



Pereira se quedó en intenciones y Medellín, a medida que pasaban los minutos, parecía demostrar que su intención era resolver la final en lanzamientos desde el punto penalti, porque propuso cada vez menos y hasta renunció a su goleador, Diber Cambindo, que se fue inédito de su último partido del año.



La final se fue a lanzamientos desde el punto penalti. Y en el primer cobro, otra vez, Harlen Castillo arrancó como figura: atajó un fuerte remate de Andrés Cadavid. Pero Carlos Ramírez, el otro goleador del Pereira, experto en los penaltis, la estrelló en el poste de la mano izquierda de Mosquera Marmolejo.



El drama seguía. Castillo voló a su derecha y atajó el cobro de Adrián Arregui. Y esta vez Pereíra sí le sacó provecho: Leo Castro le rompió el arco a Mosquera y, por fin, alguien sacaba ventaja.

Pereira vs. Medellín Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Hernández Chávez puso el primero para el DIM en el tercer cobro, duro y arriba. Castillo adivinó el ángulo, pero no pudo llegar. Y Maicol Medina mantuvo la ventaja del Pereira, con un toque al centro, con poco impulso.



Medellín no se resignaba y Felipe Pardo hizo volar a Castillo, que no pudo evitar el segundo del 'Poderoso'. y Juan Pablo Zuluaga la cobró duro y al centro para mantener la ventaja del Pereira en la cuarta tanda.



Christian Marrugo cobró con toda la experiencia del caso y mantuvo vivo al Medellín. Ya en ese momento, algunos jugadores del Pereira no querían ver. y Léider Berrío los hizo levantar la cabeza y comenzar a celebrar. Por primera vez en la historia, Pereira, por fin, gritó campeón.



José Orlando Ascencio

​Subeditor de Deportes

@josasc

