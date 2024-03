Pereira acabó de hundir al América, en fútbol y en la tabla: los goles

Deportivo Pereira dio otra muestra de autoridad y se aprovechó del mal momento del América. El 2-0 de este sábado, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, metió al equipo que dirige Leonel Álvarez en el segundo lugar de la Liga 2024-I.

Con 20 puntos, Pereira quedó a uno del líder, Deportes Tolima, y tendrá la oportunidad de seguir subiendo cuando enfrente al último de la tabla del descenso, Patriotas de Boyacá, el 11 de marzo en Tunja.

Por su parte, la situación del América es cada vez más crítica. Ya son seis fechas sin ganar y las críticas arrecian contra el equipo dirigido por César Farías



Pereira jugó cómodo en el primer tiempo e hizo sentir incómodo al América, al que le costó acercarse a la portería de Salvador Ichazo. Y fue un exjugador rojo, Carlos Darwin Quintero, quien abrió el marcador para el local, en el minuto 45: se asoció con Fáber Gil y luego apareció en el área para recibir su centro y vencer al arquero Joel Graterol.



Cada vez que el Pereira se acercaba al área visitante el peligro era latente. Y así, a los 6 de la segunda etapa, el atacante Jhonny Jordán consiguió el 2-0 en una gran jugada individual, que se ensució un poco por el rebote en un rival, pero que no dejó de ser espectacular por la definición.



Si algo faltaba para completar el infortunio del América fue una expulsión. Y se dio a los 14 del segundo tiempo, VAR mediante: Harold Rivera fue con los taches al frente y golpeó a Quintero. El árbitro Diego Ruiz le sacó la tarjeta roja.

Para Farías, su equipo hizo un buen partido. “No podemos seguir jugando bien y perdiendo. Estamos en un bajo rendimiento porque no la metemos, no por mal rendimiento”, dijo Farías en rueda de prensa.



El venezolano y mostró lo que para él es un atenuante de la campaña: “Yo a diferencia de los otros técnicos de equipos grandes que andan mal, no dirigí el semestre pasado ni hice pretemporada”, señaló.

