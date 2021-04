Tropezó el Medellín y celebran Millos y América

Deportivo Pereira venció 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, en la fecha 17 de la Liga. El conjunto matecaña, que marcó diferencia a través de Alejandro Piedrahita, mantiene las ilusiones de mantener la categoría. El DIM se quedó en 25 puntos y ya no tienen margen de error en los próximos dos partidos que le quedan si quiere clasificar.

Los primeros minutos de juego tuvieron a Medellín intenso en su ataque, con Matías Mier quien generó dos ocasiones cerca al arco contrario, al minuto 5 con un remate de media distancia y al minuto 11 a través de un tiro libre.



Pereira se sacudió la presión del visitante y al minuto 25, Brayan Castrillón recibió un pase de Alejandro Piedrahita y remató con pierna derecha desde fuera del área, pero la pelota pasó por el lado derecho de la portería.



Al minuto 30, Castrillón remató desde el sector derecho y la pelota pegó en el horizontal, bajando sobre la línea y siendo la ocasión más clara para el onceno pereirano. Pese al reclamo de los jugadores locales, no hubo necesidad de acudir al VAR, pues la pelota no ingresó en el arco rojo.



Al minuto 41, Alejandro Piedrahita del Deportivo Pereira remató con pierna izquierda desde el lado izquierdo del interior del área, lejos del alcance para Marmolejo, pasando al frente en el equipo ‘aurirojo’. El canterano local aprovechó un pase en profundidad de Brayan Castrillón.



En la etapa complementaria, ingresaron en el DIM Javier Reina y Jean Pineda, en lugar de Matías Mier y Kevin Londoño. Al minuto 4, Rafael Enrique Navarro del Pereira, realizó un remate con su pierna derecha desde fuera del área, pero el balón se perdió por el lado derecho de la portería.



Un minuto después, Javier Reina tuvo el empate mediante un remate de media distancia con su pierna izquierda y la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo.



Al minuto 20, Wilfrido de la Rosa se lesionó y tuvo que ser relevado por Javier García, simultáneamente, Pereira realizó un segundo cambio; ingresó Ever Valencia en lugar de Brayan Castrillón.

El conjunto rojo no estaba cerca de atacar, ni de recuperar la pelota, mientras que Pereira arreciaba en su ataque, Ever Valencia por poco aumentaba el marcador al minuto 27 con un remate de cabeza que pasó muy cerca del palo izquierdo poderoso.



En tiempo de descuento, Leonardo Castro en un mano a mano tuvo el empate, pero el arquero Castillo logró contener el remate con solvencia. Al minuto 47, Edwin Mosquera se fue expulsado por una agresión sobre Henry Rojas.



Al final, Medellín no logró aprovechar la semana larga de trabajo y no pudo superar a un Deportivo Pereira que mostró más ímpetu y sigue peleando por no descender. Los matecañas igualan en puntos a Boyacá Chicó, pero por gol diferencia estaría superando al conjunto ajedrezado en la tabla del descenso.



En la próxima fecha, Deportivo Pereira visita el próximo domingo en el Polideportivo Sur a Envigado Fútbol Club, mientras que Independiente Medellín recibe el próximo sábado en el Atanasio a Alianza Petrolera.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8