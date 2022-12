Deportivo Pereira y el Deportivo Independiente Medellín (DIM) disputarán una final inédita en el fútbol colombiano, luego de imponerse este miércoles en sus respectivos grupos en la fecha decisiva de las semifinales del torneo clausura.

Jugando de visitante en la calurosa Barranquilla, Pereira ganó 2-0 a Junior con un doblete de su estrella Leonardo Castro (24, 51) y avanzó a la final por primera vez en sus 78 años de historia, como mejor equipo del Grupo A.



Al DIM le bastó con empatar 0-0 en su visita a Pasto para quedarse con el Grupo B por encima de Águilas Doradas, que no pudo pasar del 1-1 ante América de Cali.



Acostumbrado a estar a la sombra de su rival de patio y bicampeón de Libertadores, Atlético Nacional, el Medellín buscará su séptima corona en una serie de ida y vuelta que se jugará el 4 y 7 de diciembre.



Por su parte, el equipo 'Matecaña' vino de menos a más en los cuadrangulares semifinales para superar a Millonarios y Santa Fe, que igualaron 1-1 en el clásico de Bogotá y se eliminaron mutuamente de la final.

1. Alejandro Restrepo

Y dos hombres fueron clave en este éxito: el técnico, Alejandro Restrepo, y el goleador, Leonardo Castro.



Restrepo llegó al equipo a mediados de este año, luego de haber salido de la dirección técnica de Atlético Nacional.



Venía de un procso que no surtió efecto, luego de algunos malos resultados, pero el el Pereira creyeron en él, en sus capacidades.



La nómina no era la mejor, pero se encargó de potenciarla. Hizo un equipo fuerte en casa y que se defendía muy bien en calidad de visitante.



En Pereira, el equipo logró 15 puntos, luego de contabilizar cuatro victorias, tres empates y solo tres derrotas.



Por fuera del Hernán Ramírez Villegas consiguió 17 unidades, tras cinco victorias, dos empates y tres caídas.



Castro hizo su aporte. Llegó al grupo a principios de este año. Es un goleador nato y se destapó con el elenco pereirano.

2. Leonardo Castro

Leonardo Castro Foto: Oscar Berrocal / Kronos



El delantero se convirtió en figura, gracias a los goles que anotó en 18 partidos. Castro lleva, en el torneo, 23 anotaciones y en el segundo semestre ha marcado 14.



Superó las lesiones qu tuvo en el Medellin, llegó a su ciudad, con su gente y triunfó.



El miércoles, en Barranquilla, selló la clasificación del Pereira a la final con dos goles, los quer tiene ilusionados a la afición.

3. De frente

El Deportivo Pereira de Restrespo es un equipo que juega a la ofensiva, que no se esconde, que siempre busca el go.



No tiene temor de enfrentar al que sea y hace años no ganaba en Barraquilla y lo hizo para sellar la clasificación, para ellos, una plaza que siempre he ha sido difícil.

4. Fortaleza de local

El conjunto risaraldense hizo respetar su plaza. En el Todos contra Todos perdió partidos en el Ramírez Villegas, pero los compromisos claves en el cuadragular los sacó adelante.



Le ganó a Millonarios, a Santa Fe y al Junior, nueve puntos que lo llevaron a ser sólido en casa y a conseguir el paso a la final.

5. Con experiencia

Restrepo consolidó un grupo. Llegó al Pereira y el grupo era muy nível. Se dedicó a reforzar el grupo con jugadores de experiencia como 'Pecoso' Correa, el mismo Castro, que llegó a mediados del año y con Pablo Zuluaga.



Gerson Mosquera se hizo figura, lo mismo que Zuluaga, que jugó de interior y fue indispensable.

