En el escritorio, Once Caldas pierde el partido contra el Pereira

El Comité Disciplinario de la Dimayor anunció este miércoles que resolvió el caso de la disputa entre Deportivo Pereira y Once Caldas, determinando que el equipo de Manizales pierde los puntos por mala inscripción del jugador Elvis Mosquera.



El partido quedó 2-2 en la fecha 12 de la Liga, pero ahora queda con resultado 0-3 a favor del cuadro matecaña.

"El Comité tuvo conocimiento de los hechos materia de investigación mediante denuncia presentada por el Corpereira. A través de su escrito, el denunciante le solicita al Comité Disciplinario del Campeonato que se aplique los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol en atención a que consideran que el Once Caldas .llevó a cabo un proceso incorrecto de inscripción en planilla de juego debido a que el jugador Elvis Mosquera había completado su quinta amonestación en el campeonato en el partido disputado por la fecha 11", informó el Comité.



Se definió sancionar al Once Caldas con diecisiete millones quinientos cincuenta y seis mil sesenta pesos ($17.556.060,oo) de multa, y derrota del partido por retirada o renuncia por hacer actuar en el campo de juego a un jugador suspendido.



El artículo 34 del CDU de la FCF establece que cuando un club sea sancionado por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de cero–tres (0-3) a favor del contendor. En tales circunstancias, el partido entre el Once Caldas y Pereira tendrá como resultado un marcador de 0-3 a favor del equipo visitante.

Frente a la situación disciplinaria del jugador Elvis Mosquera, ya cumplió la suspensión en las fechas 13ª y 14ª de la Liga estando así actualmente libre de sanción disciplinar.



El Once Caldas podrá hacer uso de los recursos de apelación y reposición



