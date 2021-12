Pereita y Junior jugaron un partido intenso, con goles, pero sellaron un empate 2-2 que no les sirve en sus aspiraciones en el grupo A de la Liga.



La intención del cuadro matecaña fue la de atacar, pese a tener su tradicional 4-5-1 y cerrar los espacios en su arco, para evitar la sorpresa por parte de Junior.



Pues José Valencia tuvo la primera opción clara del compromiso, con un gran pase en profundidad de Medina, desde campo propio, pero el arquero Viera se impuso para sacar la pelota.

Turno del VAR

Al minuto 30 llegaría la polémica del juego, pues un tiro de esquina que cabeceó Cano, terminó en el puño de Larry Vásquez. El árbitro no la vio en la primera, por lo que tuvo que ser llamado por el VAR, que determinó el penalti para los locales.



Aldair Gutiérrez engañó al portero Sebastián Viera y anotó el primero.



El ímpetu del cuadro matecaña fue en alza, adelantando sus líneas y teniendo a Ever Valencia, el trencito Valencia y Castrillón como la pólvora, sumándole la labor creativa de Medina, que metió un gran pase aéreo para Castrillón, que ganó en velocidad y definió con tranquilidad, tras una carrera de 40 metros, anotando el segundo de los locales.



Arturo Reyes no dejó nada al azar, realizando ciertas modificaciones en el esquema de línea de tres a cuatro defensores, incluyendo a Sambueza y Viafara, en lugar de Mera y Fuentes.



El descuento de los barranquilleros llegó en una recuperación salida, luego de un error de Cano en el pase. Entró en acción Didier Moreno, que habilitó a Carmelo Valencia, quien remató de pierna izquierda y al fondo.

Junior quería la victoria

La moral se fue para arriba para los de Reyes, por eso, trataron de buscar en una de sus armas más factibles: el juego aéreo. Un tiro de esquina llegó a la cabeza de Dany Rosero, quien llegó desde atrás y retrocedió unos pasos, para empalmarla y anotar el segundo y empate transitorio, poniendo todo en suspenso en la perla del Otún.



Sambueza tuvo una clara, pero Mosquera, la sacó de buena forma. Los matecañas tuvieron una opción clara en un tiro libre de costado de Rojas, balón a buscapiés, Cano la rozó, pero se fue por encima. La respuesta de la visita fue de Vásquez, en un remate de media distancia, donde el portero local se volvió a lucir.



La igualdad dejó al Pereira con dos unidades y a Junior con tres, esperando que en el compromiso de Cali y Nacional no haya ganador. Se medirán nuevamente matecañas y barranquilleros el próximo miércoles, pero, en el estadio Metropolitano.





REDACCIÓN FUTBOLRED

