Pedro Antonio Zape, ex arquero de Selección Colombia, fue víctima de robo

El ex arquero de la Selección Colombia, Pedro Antonio Zape, fue víctima de robo cuando se encontraba con unos amigos a las afueras de la casa de su suegra, cuando dos hombres en moto lo intimidaron con armas de fuego y le robaron sus pertenencias.



De acuerdo con Futbolred, el exfutbolista relató lo sucedido a un programa radial en Cali, 'Fútbol sin tapujos', en el que aseguró que, aunque no le dispararon, si lo tiraron al piso ocasionándole algunas heridas.

"Me quedé mirándolos, la reacción de uno ante un amenaza de estas es estar tranquilo y evitar que el tipo disparare, me tiró al suelo y se llevó el canguro", aseguró en el medio citado.



De acuerdo con el testimonio que dio la hija del ex jugador del Deportivo Cali, los ladrones le quitaron el celular, la billetera y unos medicamentos. Además, destacó que si bien no le pasó nada, se encuentra en recuperación por una contusiones que tuvo tras la caída.



"Lo importante fue que no le hicieron daño y que se está recuperando", señaló al diario 'El País'.



Los hechos ocurrieron en su natal Puerto Tejada, Cauca.



Zape aseguró, al programa radial ya mencionado, que: "Ahora tengo que poner la demanda de la cédula, la licencia, la libreta y esas cosas", afirmó.



Cabe destacar que el exfutbolista, de 72 años, fue campeón del fútbol colombiano en cinco ocasiones: dos veces representando los colores del América de Cali y, en tres oportunidades, vistiendo la camiseta del Deportivo Cali. Además, formó parte de la Selección Colombia entre 1972 y 1985.

