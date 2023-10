Pedro Sarmiento: denuncian agresión al técnico tras partido con Jaguares

Once Caldas, ya eliminado de la contienda por la clasificación a cuadrangulares de la Liga Betplay, no pasa por su mejor momento deportivo.

El elenco de Manizales complicó su situación ante Jaguares, un rival directo por el descenso, tras el 0-.0 del viernes.

Y es que el ‘Blanco Blanco’ acumula siete juegos sin ganar y cuatro empates consecutivos en el estadio Palogrande. Sumado a esto, su posición en la tabla del descenso no es la más cómoda por lo que se puede hablar de una crisis en el equipo a nivel deportivo e institucional.



Teniendo en cuenta lo anterior, contra Jaguares, la hinchada del Once realizó protestas, antes y durante el juego y con pancartas y varios cánticos pidieron la salida de la directiva y exigieron resultados inmediatos al plantel y al cuerpo técnico.

Lo que pasó



En la transmisión del juego se ve como el técnico Pedro Sarmiento tuvo que salir escoltado por la Policía debido a que los aficionados le comenzaron a lanzad objetos desde la tribuna.



Ante esto, Hernán Darío Herrera tuvo que salir a hablar en rueda de prensa y allí denunció que Sarmiento recibió un botellazo en la cabeza y se le ‘bajó la presión’.



“Hoy no está Pedro acá porque se le bajó la presión y se siente un poco mareado... La mareada de él fue por unos golpes que recibió cuando tiraron unos papeles y una botella que cayó”, mencionó el ‘Arriero’.



De igual manera, mencionó que se han buscado soluciones para el tema del descenso y que pese a que se luchó no se pudo evitar una nueva eliminación de la lucha por cuadrangulares. También pidió excusas a la hinchada por los malos resultados.



“Nosotros respetamos la hinchada, a toda la gente de acá. Es un golpe duro para todos, no solamente para ellos... Me da tristeza, como estamos todos, de no poder rendir lo que la gente de Manizales se merece”, indicó.

Hoy no es un día normal. Hoy juega mi equipo del alma, mi Once Caldas 🖤🇮🇹⚽️ vs Jaguares

SOLO SIRVE GANAR!

Hoy "saludaremos al profe". Nos vemos en BOMBEROS!

🎶Pongan huevos huevos ONCE CALDAS🎶 pic.twitter.com/u0qX87tXko — Diana Lucia E (@dianalues) October 13, 2023

