En las últimas horas, el rumor que lleva a Pedro Franco a las filas de Independiente Santa Fe ha tomado bastante fuerza, el zaguero central es del gusto del estratega Hubert Bodhert y podría aterrizar en la capital para convertirse en nuevo refuerzo ‘cardenal’.



(Le recomendamos leer: Wilson Morelo, el ídolo que se va de Santa Fe: ya tiene nuevo equipo en la Liga).

Y es que Independiente Santa Fe es uno de los equipos con más movimientos en este mercado de fichajes, tras la llegada de Hubert Bodhert al banquillo, el equipo hizo oficial la salida de Neyder Moreno, José Enamorado, Marlon Torres, Wilson Morelo; y la contratación de Anthony Silva, Mateo Garavito, Yilmar Velásquez y Rubén Manjarres.Reciba en su Whatsapp todas las noticias deportivas del día, partidos, ligas y carreras al instante

Pedro Franco podría convertirse en refuerzo de Santa Fe



Ante las bajas en la zaga central, Independiente Santa Fe se encuentra peinando el mercado de fichajes y uno de los nombres que suena con más fuerza para ocupar el puesto de la defensa es el de Pedro Franco, un ídolo de Millonarios en la estrella 14.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Franco. Foto: Juan Pablo Rueda - Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con la información de Guillermo Arango, el bogotano ex América de Cali y Millonarios es uno de los nombres que baraja la directiva del cuadro capitalino para cubrir las bajas de Marlon Torres y Kevin Mantilla, quien tiene varias propuestas sobre la mesa.



Franco es del gusto del técnico Hubert Bodhert, quien ya lo dirigió en Alianza Petrolera, y vería con buenos ojos la llegada de un central experimentado y de confianza.



De hecho, en un diálogo con Antena 2, el técnico cartagenero expresó que el central de 32 años de edad es el favorito para ocupar ese puesto, pero todavía no han entablado conversaciones de negociación.



“Mantilla se está entrenando al 100%, pero no se quedará con nosotros. Pedro Franco sería el reemplazo ideal”, afirmó el flamante estratega del ‘león’.

🇵🇱 Noticias @SantaFe



🔴 Lo de Ever Valencia hasta ayer estaba caído espera que hoy se puede retomar.

🔴 Pedro Franco sería el jugador ideal para reemplazar a Kevin Mantilla, pero aún no han hablando con él.

🔴 Confirmó la salida de Wilson Morelo, Jeferson Rivas y la llegada de… pic.twitter.com/ljXiAgYjfg — Guillermo Arango (@guilloarango) July 4, 2023

Números de Pedro Franco esta temporada con Alianza Petrolera



Luego de su paso por Turquía, Bolivia y la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, Pedro Franco ha logrado consolidarse en la zaga central de Alianza Petrolera este año, en donde tuvo como técnico precisamente a Hubert Bodhert.



(Además: Alfredo Arias vuelve a Colombia: ¿cómo reaccionará el hincha de Santa Fe?).



Bajo la dirección del estratega cartagenero, el defensor nacido en Bogotá logró recuperar parte de ese nivel que lo hizo uno de los centrales más prometedores de Colombia en el 2012. En la pasada temporada de la Liga colombiana disputó un total de 25 partidos y marco un gol, sumando en total 2.250 minutos de juego.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO