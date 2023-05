El Comité Disciplinario del campeonato se ha mostrado bastante severo acerca de las declaraciones de algunos protagonistas de los campeonatos de Dimayor. Este jueves, anunció dos sanciones muy fuertes.

El presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, fue suspendido por cuatro meses y multado con más de 31 millones de pesos por sus quejas públicas contra el manejo del arbitraje, tras el polémico partido del domingo contra Deportivo Pasto.

También fue sancionado el técnico de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, quien había lanzado el sábado fuertes acusaciones, al afirmar que jugadores de su equipo habían amañado partidos.

Ahora, el mismo Comité tiene en la mira a dos técnicos: Paulo Autuori, de Atlético Nacional, y Jorge Luis Pinto, del Deportivo Cali.

Autuori, en la mira por sus quejas por el arbitraje

A Autuori le abrieron investigación por las declaraciones que dio tras el partido contra Alianza Petrolera, quejándose del arbitraje de Liz Mair Suárez.



“Ustedes me conocen que a mí no me gusta hablar de arbitraje, pero no había manera de sufrir goles. Harlen Castillo no ha hecho prácticamente nada, me quedo avergonzado, es mi sentimiento”, dijo Autuori.

Paulo Autuori. Foto: Archivo EL TIEMPO



“Cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”, agregó el brasileño.

Las fuertes quejas de Jorge Luis Pinto contra la Dimayor

Pinto, por su parte, quedó en la mira del Comité por sus declaraciones tras eliminar a Jaguares de la Copa Colombia, en las que protestó por el horario del partido (3:45 de la tarde). El DT del Cali lanzó munición gruesa contra el gerente deportivo de la Dimayor, el exfutbolista Ricardo ‘Gato’ Pérez.



“La Dimayor no puede hacer esto con los equipos. Los de acá estaban como momias, los nuestros también. La Dimayor no puede hacer esto, señor ‘Gato’ Pérez, está maltratando al Deportivo Cali. Se lo dijimos a usted en Cal y nos sigue irrspetando de esta manera”, declaró Pinto en rueda de prensa.

Jorge Luis Pinto y Johan Wallens, en la rueda de prensa tras el Jaguares vs. Cali. Foto: Dimayor



“No puede poner a un equipo con esta temperatura de 38 grados: le mandamos la medida, la toma del termómetro, para que se diera cuenta, pero él no cree en esas cosas”, agregó Pinto.



El entrenador también se quejó del manejo que el árbitro central, Ferney Trujillo, le dio al partido. Cabe recordar que en estas instancias de la Copa Colombia no hay VAR.



“Hay seis cambios, se paró el partido, entró la camilla y solo aumentaron dos minutos. Nos están irrespetando en este sentido. Cuando es en Cali, hacen lo que quieren, paran lo que quieren algunos árbitros”, se quejó Pinto.



El Comité se reunirá nuevamente el martes y se espera que ese día haya noticias al respecto sobre Autuori y Pinto.



