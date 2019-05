Explosivas declaraciones de Paulo Autuori contra Santa Fe

Paulo Autuori, técnico de Nacional, habló de frente y criticó algunas declaraciones de integrantes de la plantilla de Santa Fe, en las que advierten que su idea es eliminar a Nacional.

“Esperamos clasificar, más aún que el rival ha hablado que nos quieren eliminar, me parece que es un pensamiento muy corto. A mí me gustaría que Nacional clasifique y sea campeón, pero jamás le voy a desear el mal a los demás”, dijo Autorio en referencia a las declaraciones de Gerardo Bedoya, DT santafereño, y Luis Maniel Seijas, jugador cardenal, quienes antes del partido manifestaron su deseo de ganar para eliminar al club antioqueño.

Eso es lo que hace que un país tenga un pensamiento corto, lo mejor es que todos tengan un gran nivel, eso hace que un país progrese FACEBOOK

“Eso es lo que hace que un país tenga un pensamiento corto, lo mejor es que todos tengan un gran nivel, eso hace que un país progrese. Todo lo que han hablado de Santa Fe, es sinónimo para ganar, no conozco un equipo que salga a la cancha y no tenga la idea de ganar. Interpreto las palabras de Santa Fe con la idea de ganar y eso me parece muy bien, muy profesional. Estamos motivados por estar en Nacional, un equipo ‘top’ y no hay que elegir partidos. Hay que jugar para ganar y para campeonar”, señaló el DT nacionalista.



El partido definitivo será este domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.



