Un gran escándalo se ha desatado al interior de Nacional, luego de haber perdido la final del primer torneo del año del fútbol colombiano con Millonarios desde el punto penalti.

Todo comenzó desde el minuto 80 y hasta el tiempo de adición, cuando fue evidente que al DT, Paulo Autuori, los jugadores le manejaron los cambios.

¿Desautorizado?

Dorlan Pabón, Danovis Banguero y otros futbolistas se acercaron al DT para darle indicaciones, pues el goleador Jefferson Duque iba a salir y los futbolistas le impidieron el cambio.



Luego, cuando iba a ingresar Jarlan Barrera junto a Jhon Duque para que aportaran en la definición por penaltis, los jugadores volvieron a acercársele a Autuori para decirle que no fuera a sacar a Sebastián Gómez.

El momento en el que Jhon Duque y Jarlan Barrera, listos para entrar, hablan con Yerson Candelo, que se tapa la boca, y luego ambos discuten con Autuori y frenan el cambio. ¿Estrategia para quemar tiempo o falta de autoridad?



Estas decisiones desataron polémica y bastante confusión, pues no se sabía con exactitud cuáles eran las órdenes exactas de quién salía y quien entraba.



“Esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, dijo el técnico.



Ya, en calma, EL TIEMPO se puso en contacto con el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, quien habló del tema.

Los periodistas le preguntaron al profe Paulo Autuori sobre la confusión en los cambios al final del partido contra Millonarios y esto fue lo que dijo el estratega verdolaga.



“Vamos a analizar lo sucedido; aún no tengo toda la versión completa. Por ahora la mente puesta en Patronato y en el futuro del equipo”, aseguró Navarro.



Y agregó: “La junta directiva sigue apoyando el proceso del técnico. Analizaremos lo sucedido y tomaremos las medidas necesarias. Esto no acaba, nos debe fortalecer aún más”.



