Se queda Autuori y el presidente de Nacional lo cuenta todo...

El presidente de Nacional, Juan David Pérez, hablo con EL TIEMPO acerca de la actual crisis del equipo y de la decisión de ratificar en el cargo el técnico brasileño Paulo César Autuori. El dirigente se refirió a las dificultades del clun en esta temporada y aseguró que la idea que tienen es que Autuori siga con su proyecto por más tiempo.

¿Cómo han sido las últimas 48 horas?

Movidas, movidas. En medio de la competencia, con el viaje ahora para Río de Janeiro. Con la tranquilidad de poder continuar un proceso que iniciamos con el profesor Autuori y que creemos que nos va a dar los objetivos propuestos.

¿Qué fue lo que pasó?

Fue un partido complicado contra el Cali. El profe manifestó que había que revisar temas y mirar si era posible o era clara su continuidad. Nosotros no hemos cambiado nuestras premisas. Seguimos creyendo en lo mismo, no ha sido fácil, hay cosas que revisar y mejorar.



¿Qué hay que revisar?

El año fue difícil en materia de inscripciones, en materia de lesiones, en materia de la confección de la nómina, en los procesos de apoyo. Una vez finalizada la competencia es la época ideal para hacer los balances: dónde estuvimos bien, dónde estuvimos mal, dónde acertamos, dónde la embarramos. A partir de ahí entramos en un proceso de evolucionar y mejorar.



¿Autuori quería irse y ustedes tuvieron que convencerlo de quedarse?

No, él manifestó que si nosotros no estábamos cómodos o más que cómodos, si no estábamos alineados con sus convicciones, él podría dar un paso al costado. Pero esto no un tema de convencer ni de suplicar, es un tema de manifestar que estamos alineados con la decisión inicial de cuando decidimos traerlo. Las motivaciones siguen siendo absolutamente las mismas. Han pasado cosas duras, de no haber podido contratar en enero, la situación de las convocatorias, los temas de lesiones. Pero bueno, de eso se trata, de ver dónde fallamos, de ver dónde mejoramos, corregir los errores.



El profesor Autuori dijo que el problema interno de Nacional no se refería solamente a los jugadores, en la rueda de prensa dijo que había muchos intereses en Nacional. ¿A qué intereses se refería él en esa declaración? ¿Qué habló con usted?

El profe estaba molesto por una filtración de una información que se dio en la charla posterior al partido, temas que se hablan entre hombres, entre un grupo, él como líder del grupo, temas que se hablaron, yo no estuve presente, aclaro. Eso se filtró y eso le produjo a él incomodidad.



¿La filtración fue de que él cuestionó duramente a los jugadores por el partido?

No, la filtración fue que él había renunciado frente a los jugadores, que se había despedido.



Ustedes hablan mucho del tema de la conformación de la nómina, por el TAS, pero ustedes han invertido una plata larga: Autuori, Barcos, Cepellini, Cuadrado. ¿Esa excusa no se cae con eso que le estoy diciendo?

No, el año pasado Nacional trajo 15 jugadores. Este año ha traído tres jugadores. Tres jugadores venidos de afuera: Cuadrado, Barcos, Cepellini. Son tres jugadores que vinieron a sumar, que hay que seguir fortaleciendo. Pero también hay una apuesta por jugadores en los que creíamos como el caso Sebastián Gómez, que estaba en Leones; Nicolás Hernández en Real Santander; Andrés Perea, que ha mostrado cosas interesantes. No es quejarse por quejarse, simplemente es ver la situación en la conformación.



De todas maneras hay equipo. Insisto, ¿el tema de la conformación de la nómina, no pierde peso frente a los otros hechos?

No es una excusa, son lecturas que se hacen. La nómina de Nacional es una nómina competitiva y que aspira a grandes cosas. Aquí no estamos diciendo que los resultados no se han dado porque no tengamos nómina. Acá los resultados que hemos perdido es porque no hemos jugado bien y no hemos sido capaces de remontar los resultados. También ha habido picos altos de rendimiento y de juego, pero desafortunadamente no hemos sabido mantener la regularidad durante el torneo. Acá no estamos excusándonos por un tema de nómina. Estamos mirando posibilidades de mejora a partir de la nómina.



En Nacional hay mucho rumor… presiones internas y externas, incluso que hay gente de la Organización Ardila Lule allá metida ¿Es cierto que una hija del presidente de la Organización Ardila Lule está en el negocio como empresaria de jugadores?

Como presidente de Atlético Nacional, actúo a través de instancias definidas por estatutos, a través de comités y a través de la junta directiva. Tenemos prácticas de buen gobierno. Aquí hay una estructura donde los dueños del Atlético Nacional son empresas de la Organización y todas las decisiones de Atlético Nacional se toman a través de las funciones del presidente, hasta donde las tenga, o a través de la junta directiva donde los accionistas llegan y plantean lo que tengan que plantear.



Autuori, Barcos, Cepellini, Cuadrado… ¿cuánto costó la inversión de Nacional para este campeonato?

Nosotros de cifras, con todo respeto, no hablamos. Somos muy respetuosos de los números de los jugadores.



Cuando trajeron a Almirón el año pasado, la cifra dada por los directivos de ese momento para el montaje del equipo fue de 10,5 millones de dólares. ¿Es una cifra parecida, cercana o muy lejana a esa?



Es lejana y muy inferior. La situación económica que atraviesa el fútbol colombiano en general y las dificultades que hemos afrontado nosotros no nos permite estar hablando de esos niveles de inversión. Por eso nosotros tenemos que seguir solucionando situaciones financieras, solucionando situaciones jurídicas y de acuerdo a la generación de ingresos que podamos tener tomar las decisiones de invertir en el equipo, siempre buscando el éxito deportivo. Siempre dependiendo de la disponibilidad financiera del club. Estamos en estos momentos en Colombia en una situación bien difícil; ahora se viene el tema del canal premium, que viene avanzando, la mayoría de los equipos le estamos apuntando a ese canal porque es clave para el tema financiero. En este 2019 Nacional, en los presupuestos financieros, tenía dos grandes variables, una la del canal Premium, que no se ha dado aunque estamos avanzando en la negociación. Nosotros teníamos la aspiración deportiva con efecto económico de clasificar a fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El dinero que dejó de recibir el equipo fueron 4 millones de dólares. Asegurando la clasificación a fase de grupos de manera directa soluciona en gran parte el tema financiero del año siguiente.



¿La cifra de inversión de Nacional estaba cercana a ese monto y se iba a cubrir con la Copa Libertadores?

Correcto.



¿La idea de seguir con Autuori es seguir durante el término de su contrato, que es de un año y medio más?

Sí. Nosotros tenemos la convicción de continuar con el profesor Autuori y que ojalá los resultados deportivos se le puedan dar.



Usted sabe que un equipo grande no resiste malos resultados y usted lo está viviendo en carne propia… ¿Hasta dónde llegarán los malos resultados para soportar ese ‘proceso’?



Sí, es duro. Los equipos grandes tiene que estar luchando ahora por ese balance entre los éxitos deportivos, que son ganar ligas y ser protagonistas en torneos internacionales, y la sostenibilidad financiera para hacer un equipo competitivo con los jugadores adecuados como ocurre en Atlético Nacional. Pero nosotros tenemos que ser muy responsables, nosotros somos entidades que estamos constantemente vigiladas y tenemos que garantizar que podemos cumplir a nuestros jugadores, a nuestros cuerpos técnicos, a nuestros empleados administrativos y que estemos al día al cien por ciento con todas la obligaciones de carácter laboral. Esta semana tenemos una oportunidad muy importante de tener una victoria, para seguir adelante en la Copa Sudamericana. Contra Fluminense es todo o nada.



REDACCIÓN DEPORTES