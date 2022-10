Paulo Autuori ya llegó a Medellín, ya está al mando de Atlético Nacional y ya dio sus primeras declaraciones en el cargo, el que asume por segunda vez en su prolongada carrera.

Autuori no estará con Nacional este jueves en el partido en Manizales contra el Once Caldas, pero ya manifestó que espera que el equipo, bajo el mando de Pedro Sarmiento, logre la clasificación.

Palabras de Autuori

Regreso y reto: "Salí de Brasil para volver a entrenar por ser Nacional. Estaba cómodo. Pero el tiempo que pasé acá quedó en mi mente y corazón, la ciudad, la atmósfera, en Guarne, esto es fundamental. Para mí fútbol es vida. La posibilidad del desarrollo de los jugadores jóvenes, creo en eso, para mí no hay otro camino, el trabajo de nacional en la cantera es lo que más me ha llamado la atención. Estoy feliz".

Paulo Autuori, de regreso a Nacional. Foto: @Jaiverpress

El presente de Nacional: "Para mí es fundamental la ética, es algo que estamos olvidando. Nacional ha logrado ganar el título con profe Herrera, seguramente que no nos vamos a olvidar de esto, profe Sarmiento ha desarrollado un trabajo excepcional. Hoy día ojalá se puede clasificar. Respeto el trabajo de todos. Ya he dado una mirada y paso a paso pero con la idea clara de que cuando uno llega en un omento así hay que mantener las rutinas diarias, no hay que cambiar muchas cosas. Los cambios serán superficiales".



Primera etapa vs. la segunda: "Pienso es en futuro. No es solo lograr títulos. Yo no los he ganado, her participado de campañas victoriosas con un grupo de jugadores y un staff completo. Para mí el fenómeno fútbol tiene dos protagonistas: los jugadores y los hinchas. La prensa intenta dar un protagonismo a los entrenadores que no existe. Considero mi paso acá muy bueno por esto, porque la idea era respetar la identidad del club, el 89, 2016, las Libertadores, el provecho de la cantera. Después de 2016 se salió un poco de este camino, Seguro que los todos hinchas quieren buenos jugadores, pero seguro que son más orgullos de los jugadores con sangre del club. Hablo de hecho no opiniones: Gómez, Perea, Palacios, Cuesta, Reyes... Tenemos que tener mezcla de jugadores, con calidad, experiencia para aportar a los jóvenes, pero la apuesta es de jóvenes con sangre del club y hambre de ganar. El entrenamiento hace el juego y el juego justifica el entrenamiento. No alcanza con lucir en los partidos, hay que lucir en los entrenamientos también".

Equipo protagonista: "Cuando uno logra clasificar a Libertadores termina la temporada, hay unos meses para hacer un equipo fuerte para la libertadores... Legar a Libertadores debe ser un proceso consciente y no aleatorio. Ganar Libertadores no es fácil. En Cruzeiro me dijo el presidente que era la prioridad. En Sao Paulo... Flamengo... El proceso es fundamental. Pero, ¿el mundo del fútbol tiene paciencia? El mundo no tiene paciencia ni tolerancia. Queremos una Libertadores bien hecha, hablamos de Independiente del Valle, bajó a Sudamericana y la ganó... para jugar el juego que tenemos hay que tener los jugadores...".



Presión: "Yo he vivido presión, pero una cosa es ganar de cualquier manera y no me gusta. En Sudamérica tenemos la mirada en Europa, y ¿Liverpool cuánto tiempo pasó sin ganar título? Son grandes por convicción. El profesional que vienen y puede aportar debe ser recibido de brazos abiertos.... Yo no soy grato en la CBF porque soy crítico. Lo fundamental es qué calidad de trabajo se puede hacer. La respuesta no es con palabras, sino con hechos. Vamos a intentar junto a un equipo".



Refuerzos: "Pocos equipos pueden tener los jugadores que quiere. Queremos en Sudamérica ser el mejor, pero tenemos que pensar en elevar a todos, como con los derechos de TV, que en Premier la diferencia es muy baja entre primero y último. Van a venir jugadores, seguro, pero vamos a hablar de hechos. Estoy acá para trabajar por el fútbol de Nacional y colombiano. Prefiero trabajar con jóvenes. Quiero buenos jugadores, pero no alcanza con hablar, estoy para solucionar, no traer problemas al club".



Objetivos: "Dije que no vamos a cambiar las rutinas, de pronto algunas ideas y principios del juego de manera suavecita. Ojalá al final pueda ofrecer el título a Herrera y Sarmiento. Para el próximo año ahí sí tendremos algunos cambios.



