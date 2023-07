Paulo Autuori terminó su segundo ciclo en Atlético Nacional. En la mañana de este jueves, el equipo antioqueño comunicó que el DT brasileño renunció a su trabajo. Sin embargo, fuentes del seno del conjunto verdolaga le confirmaron a EL TIEMPO que el adiós del entrenador se dio en la noche del miércoles. Y a pesar de lo que algunos creían, no fue con los jugadores presentes.



Paulo Autuori: la historia de su renuncia de Atlético Nacional

Dorlan Pabón discute con el DT Paulo Autuori por los cambios. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

A Paulo Autuori le tocó lidiar con resistencias de los hinchas desde su llegada a Atlético Nacional a finales del año pasado. El DT brasileño volvió al club verdolaga, tras su paso entre 2018 y 2019, para ocupar el espacio que dejaba Hernán Darío Herrera. Y, de entrada, algunos aficionados criticaron su designación. Sin embargo, los directivos de Atlético Nacional lo respaldaron hasta el último minuto, tal cual lo expresaron en sus declaraciones públicas tras los detonantes que afectaron el ambiente de Autuori en el equipo: la derrota contra Millonarios en la final y el epílogo que fue el último juego ante Patronato de Argentina.



Aquel desenlace dramático de la final del fútbol colombiano, el pasado 24 de junio, marcó el punto de ruptura en la relación de Autuori con los fanáticos de Nacional. La polémica en los cambios ocurridos en la antesala de los penales definitivos, producida por una confusión con el cuarto árbitro y marcada por un tenso encuentro entre el DT y algunos de sus dirigidos, dio pie para que la inconformidad estallara.



Luego, a pesar de estar clasificado para la siguiente ronda con antelación, la derrota ante Patronato de Argentina en la Copa Libertadores fue un ingrediente más para enrarecer el ambiente. Y aunque la dirigencia expresó hasta el último minuto su apoyo al proceso que veía en Autuori, tal cual informó este diario desde el día posterior a la final, el entrenador decidió dar un paso al costado.



“Autuori hasta el momento hace parte de nuestra institución, tiene el respaldo. Los procesos, es una palabra que molesta mucho al hincha y al periodista, pero llevamos seis meses, no es lo mismo del 2019. No se ganó el título, eso nos duele a todos, pero dentro de todo, se ganó la Superliga, se clasificó a Copa Libertadores, se jugó la final y no se ganó”, le dijo Mauricio Navarro este miércoles, sobre las tres de la tarde al 'VBAR', de Caracol Radio. Y, tan solo cuatro horas después, Autuori pasó su renuncia.



Así fue el último adiós de Paulo Autuori en Nacional

Paulo Autuori Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

Según fuentes del seno de Atlético Nacional consultadas por EL TIEMPO, Paulo Autuori llegó este miércoles a Medellín, después de siete días de descanso.



Vestido como un civil más, sin ninguna prenda alusiva al equipo, Autuori se reunió en la sede de Guarne con su equipo de colaboradores, liderado por William Amaral y Caio Mello, quienes fueron anunciados este jueves como los encargados interinos de Nacional.



Luego, Autuori pidió una reunión con Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo del club, y Esteban Escobar, director deportivo.



En la charla, ocurrida sobre las siete de la noche, Autuori manifestó, sin entrar en mayores detalles, que decidía "dar el paso al costado".



"Dijo que tenía problemas personales por resolver en Brasil, que era una situación incómoda y que debía centrarse en ello", expresó una fuente.



La sensación general fue que la noticia no tomó por sorpresa a nadie, pues no era un secreto a voces que el panorama no era el mejor.



Y horas después del anuncio oficial, se informó desde Brasil que ya tendría todo listo para ser coordinador técnico del Coritiba, el colero del Brasileirão.



"Autuori, a sus 66 años, con todos los títulos que ha conseguido, ya está por encima del bien y del mal... él ya no está para aguantarse un ambiente difícil", llegó a decir una de las fuentes consultadas por este diario.



Al final, la dirigencia aceptó el pedido de Autuori y le deseó éxitos en su futuro. Con el adiós, la búsqueda de su reemplazo se puso en marcha.

