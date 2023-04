El Atlético Nacional perdió 0 a 1 en condición de local, el pasado lunes, contra Junior de Barranquilla, en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-1. A los hinchas verdiblancos esa derrota les cayó como un baldado de agua fría y al DT del club paisa, el brasileño Pablo Autuori, al parecer, lo alteró mucho porque se enfrentó a un periodista en una rueda de prensa.

Debido a la derrota, se preveía que la comparecencia del experimentado estratega al servicio del club más laureado del fútbol colombiano sería tensa, pero lo que no se esperaba es que Autuori terminara enfrentado a un comunicador.

Al notar que el entrenador brasileño lucía muy tranquilo a pesar de la derrota, un periodista le preguntó si los 22 mil hinchas que llegaron al estadio Atanasio Girardot podrían tener esa misma calma. A la inquietud del comunicador, Autuori respondió con vehemencia: "Esa es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar medidas populares para ser simpático, yo soy un líder y yo no voy a perder mi tranquilidad, porque en los 48 años que trabajo en el fútbol no he perdido nunca mi tranquilidad y mis convicciones".



Pero ahí no quedó la respuesta de Autuori. "Hemos hablado lo que ha pasado, uno analiza como quiere (...). Yo no he dicho que no ha pasado nada (en el partido), ¿cuándo utilicé ese término acá? ¡Dímelo!", exclamó el DT.



Ante la afirmación del DT brasileño, el periodista le explicó que si bien no la utilizó, su calma sí demuestra que tiene mucha tranquilidad, ante lo cual el estratega replicó: "Ustedes preguntan lo que la gente quiere escuchar, y la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es fundamental en el proceso del fútbol y cómo trasciende a la vida económica y social. Eso no es análisis. Ustedes usan términos como si fuera un drama o una tragedia".



Finalmente, Autuori defendió a sus jugadores, que según él, "hicieron un gran partido y el resultado no borra absolutamente nada".

Se molestó Paulo Autuori con el periodista Luciano González. Saquen ustedes sus propias conclusiones. pic.twitter.com/eA2wdzHItH — Gustavo López (@guslopezinfo) April 11, 2023

Atlético Nacional ocupa ahora el quinto lugar en la tabla de posiciones con 18 puntos, mientras Junior, que ganó el juego con una anotación de Didier Moreno, es décimo con 14 puntos, a tres unidades del octavo.

