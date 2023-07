Paulo Autuori no es más director técnico de Atlético Nacional. El entrenador brasileño deja el equipo antioqueño doce días después de la final que perdió el cuadro verdolaga ante Millonarios. Su salida, informa el club, fue por decisión propia del DT.

Autuori se va de Atlético Nacional

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

"Atlético Nacional informa a los hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el director técnico Paulo Autuori no continuará al frente del equipo profesional", informó Atlético Nacional en un comunicado.



"Debido a motivos personales, el entrenador ha decido dar un paso al costado. Por ahora, estarán dirigiendo de manera interina William Amaral y Caio Mello, quienes se venían desempeñando como asistentes técnicos", indicó el equipo antioqueño.



El entrenador brasileño había llegado a este segundo paso por el cuadro verdolaga a finales del año pasado. En este 2023, el DT llevó al equipo a la final del primer torneo del semestre y aseguró su clasificación en Copa Libertadores. Sin embargo, en las últimas semanas se dieron la derrota contra Millonarios- con polémica incluida por una extraña situación con los jugadores- y la derrota contra Patronato de Argentina, en Libertadores. Desde entonces, el ambiente parecía no ser el mejor.



"Nuestra institución continúa priorizando el proyecto deportivo que se tiene planteado el cual es, sigue y seguirá siendo lo más importante. Por ello, a partir de este momento comenzará la búsqueda de un nuevo estratega que mantenga nuestro objetivo de tener un equipo competitivo donde tengan cabida jugadores experimentados y juveniles" explicó Atlético Nacional en el anuncio de la salida de Autuori.



COMUNICADO OFICIAL 📄



Paulo Autuori pic.twitter.com/fpPSU9fSu5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 6, 2023

El último partido de Autuori en Nacional

Paulo Autuori Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

El último juego de Atlético Nacional con Paulo Autuori en la línea fue la derrota 0-1 contra Patronato, en la Copa Libertadores.

En este segundo paso por Nacional, tras haber estado entre 2018 y 2019, Autuori dirigió 38 partidos. Ganó 17, empató 15 y perdió 6.

DEPORTES