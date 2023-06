La ilusión de conquistar el decimosexto título de la liga colombiana aumentó en

Millonarios que sueña con levantar el sábado la copa del Torneo Apertura ante su público en Bogotá luego de empatar sin goles en su visita a Atlético Nacional, aunque la definición del título es un asunto con pronóstico reservado.

Paulo Autuori, técnico de Nacional, analiza lo que será el partido.

(Colombia fue elegida como sede del Mundial Femenino Sub-20: detalles de anuncio de Fifa)

(Asesinan a hincha de Millonarios a pocas horas de la final contra Nacional en Bogotá)

No cambia la idea

El equipo. “No trabajamos para un partido en especial. Tenemos un proyecto. El juego será igual. Esta clase de partidos el equilibrio es claro. Eso pasó en los primeros 90 minutos y no será distinto en Bogotá. Juego difícil, complicado, Millonarios es un excelente equipo y va a pelear la necesidad de sacar el título, así como nosotros”.



Son parejos. “Cada lado hemos trabajado con el objetivo de sacar adelante el partido. Lo más importante es que la final será linda.

BIENVENIDOS A BOGOTÁ, ATLÉTICO NACIONAL



A CAMPEONAR MAÑANA 💚🤍💚🤍!!!!



Nos vemos en el Banderazo!! pic.twitter.com/aXvUX7Kdyy — Erik 🚬 (@erik_19g) June 23, 2023

La clave. "Los volantes son siempre importantes. Ahí usted logra partir para llegar a la fase de finalización. La eficacia es clave, porque en estos partidos tan cerrados las opciones de gol no son muchas”.



Cambio de equipo. "El mismo partido sigue. La historia es distinta. No me gusta comparar, porque los momentos son distintos. Tenemos que variar algo. Me gusta variar porque eso hace parte de la estrategia”.



El arquero. “Va a jugar Mier porque es el titular”.

Facebook Twitter Linkedin

Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional. Foto: AFP



Admiración hacia Gamero. “Cuando vine en el 2019 vi un reportaje sobre Gamero cuando estaba en el Tolima. Esa vez habló de su papá y de su mamá y de ahí he recordado siempre lo que dijo. Es una satisfacción jugar contra él una final y le deseo que le vaya bien en su carrera”.



Manejo de la ansiedad. “Lo importante es el proceso para llegar a este partido. Hay que ser lo más natural posible. Estos juegos generan niveles de ansiedad altos. Lo clave es lo que nos ha hecho llegar a acá”.

(Bogotá 'no pagará derechos de transmisión de Millonarios-Nacional': tensión con Win)