Magdalena trata de sacar la cabeza para no irse al descenso

Patriotas volvió a ceder puntos en el gramado de La Independencia y esta vez con el agravante de que lo hizo ante el Unión Magdalena, que vive su propio drama en la tabla del descenso en la que es penúltimo con los mismos puntos del Atlético Huila, tras el 1-1 de este jueves.

Una formación titular que sorprendió por los cambios que se hicieron en la parte posterior y cuyo funcionamiento no fue el esperado pues, por instantes, le otorgó ventajas a su oponente que no las supo aprovechar.



A medida que el encuentro transcurrió en su primera parte, el local fue el que asumió el manejo del esférico con pequeñas sociedades en las que aparecieron Kelvin Osorio y Jhon Arias, quienes buscaron con insistencia a sus dos atacantes Brayan Fernández y Carlos Rivas.



Mientras que el visitante aguantó con una línea de cuatro en zona posterior y con cinco hombres agrupados en mitad campo, lo que le permitió soportar el empuje tricolor.



Al minuto 10 se dio a primera incursión del elenco boyacense con un remate cerrado sobre el segundo palo y el portero César Giraldo, que se complicó con el balón y lo envió al tiro de esquina.



Enseguida, luego del cobro, por vía aérea apareció el espigado Norbey Salazar quien conectó un cabezazo que se fue arriba del travesaño siendo el primer aviso ofensivo del jugador que volvió a la formación titular ante la ausencia obligada de Jerson Malagón.



Después del minuto 20, el cuadro bananero se tomó confianza y se hizo al control de la pelota a través de la pausa, el toque en corto con el fin de evitar el desgaste físico por aquello de la altura. Allí en esa labor de traslado fueron de mucha trascendencia labor de Juan Villota y del brasileño Juan Pereira.



Patriotas volvió a atacar y esta vez lo hizo con Arias, quien propició un cambio de orientación y es Carlos Rivas, quien apareció por el costado derecho y conectó un remate que pegó en un defensor.



Luego el que se fue en una veloz llegada fue Brayan Fernández, quien tuvo un contacto con Edisson Restrepo, quien alcanzó a desestabilizarlo y el ágil cayó en el área y acción que reclamó al unísono la escuadra del altiplano como pena máxima.



A los 37 se produce la apertura del marcador con un cabezazo de Salazar, luego de una acción previa en la que Kelvin Osorio remató de frente, el balón pegó en el travesaño y en el rebote lo recogió el espigado volante quien acomodó con su testa el balón al fondo de la red.



Patriotas quiso ir al descanso con un segundo tanto y, de nuevo, fue Salazar quien sacó un remate de media distancia que obligó al meta Giraldo a puñetear el esférico que se fue arriba del palo más largo.



Sin embargo, en la primera incursión ofensiva, a los 44 minutos, es Villota quien logró el gol para el empate 1-1 después de una pared en corto con su socio Pereira sobre la parte frontal del área.



En la etapa de complemento, el estratega Diego Corredor mueva sus fichas. Ingresó escurridizo atacante Cristian Barrios en lugar de Fernández con el propósito de abrir los costados y así generar más profundidad en el frete de ataque.



Pero fue el Unión el que generó una opción clara de gol con Ricardo Márquez, quien aprovechó un pase en profundidad de Pereira, que el atacante no alcanzó a puntear ante el cierre efectivo de Almir Soto que salvó a su equipo.



El cuadro del altiplano insistió por izquierda con una pelota que la tejen Rivas y Osorio quien se la asistió con el pecho al ágil que sacó un derechazo que atajó Giraldo.



En otra aproximación sobre el arco de Giraldo este volvió a ser exigido por un cabezazo de Rivas que encontró bien ubicado al golero samario y segundos después es Julián Buitrago que quiso sorprender a Giraldo con un remate de larga distancia que se fue arriba del larguero.



Ambos timoneles hicieron variantes, pero ninguna surtió efecto para cambiar el destino del compromiso. No obstante, Patriotas fue el que insistió un poco más y con Freddy Salazar tuvo dos situaciones de riesgo para el elenco de Santa Marta.



Por su parte, la visita se resguardó en mitad de campo con mucho orden y dejó a Márquez en punta para aprovechar el contraataque. Fórmula que le funcionó en dos ocasiones con este ariete en las que estuvo cerca de amargarle la tarde a la plantilla boyacense.



Síntesis

Patriotas: Eder Chaux (6); Almir Soto (5), Martín Payares (5), Norbey Salazar (7) David Pérez (5); Julián Buitrago (6), Maicol Medina (5), Kelvin Osorio (6), Carlos Rivas (6); Jhon Arias (6) y Brayan Fernández (5). D.T.: Diego Corredor.



Magdalena: César Giraldo (7); Jermein Peña (5), Edisson Restrepo (6), Fernando Batiste (5), Yulián Gómez (6); Diego Ruiz (6), Juan Pereira (7), Jhojan Valencia (5), Fabián Cantillo (5), Juan Villota (7) y Ricardo Márquez (6). D.T.: Carlos Silva.



Partido: Regular.

Gol de Patriotas: Norbey Salazar (37 PT).

Gol de Magdalena: Juan Villota (44 PT).

Cambios en Patriotas: Cristian Barrios por Brayan Fernández (1 ST), Freddy Salazar por Maicol Medina (20 ST) y David Castañeda por Carlos Rivas (30 ST).

Cambios en Magdalena: Cristian Mina por Fabián Castillo (20 ST), Roberto Hinojosa por Juan Villota (28 ST) y Ruyery Blanco por Ricardo Márquez (44 ST).

Amonestados en Patriotas: David Pérez (31 PT).

Amonestados en Magdalena: Fernando Batiste (12 PT), Jhojan Valencia (33 PT) y Cristian Mina (24 ST).

Figura: Juan Villota (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Lisandro Castillo (6)



Ulises Ortega

Para EL TIEMPO