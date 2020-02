Santa Fe tuvo una victoria tranquila: 0-2 contra Patriotas

Sopló fuerte la brisa en Tunja, pero Santa Fe no se despeinó. Jugó con la tranquilidad de los que ya se tienen confianza, de los que ya juegan de memoria, de los que no tienen mucha oposición en frente. Cuando Patriotas tenía 11 jugadores, le hizo un gol. Cuando se quedó con 10, por una expulsión, le hizo el otro. Ganó 0-2 en un partido en el que lo más exigente fue la cancha agrietada, una cancha de trampas para la pelota y para las piernas. Por lo demás, Santa Fe tuvo una victoria realmente tranquila.

Hay partidos que resultan así, que no invitan a la sorpresa, que no llaman a la angustia. Hay que aprovechar esos juegos. La demora era que Santa Fe hiciera el primer gol, porque Patriotas no tenía cómo hacer una gesta. Y ese primer gol llegó a la media hora de juego, porque hubo un penalti, o una jugada sancionada como penalti, una de esas zancadillas en el área que algunos árbitros pitan y que casi todos no, pero zancadilla es penalti, así, sin sangre, sin fracturas, zancadilla y el árbitro de frente, como una sombra, y no dudó, señaló el penalti que muy pocos pitan.



Diego Valdés agarró la pelota, con ese deseo que tiene de ser realmente el goleador del equipo, ya llevaba dos tantos, se tenía confianza. Pateó con la misma serenidad que tuvo el equipo los 90 minutos. El arquero Villete se arrojó para meter dramatismo, para que no fuera tan sencillo, y claro, contuvo el disparo ligero, con tan mala suerte que sus manos milagrosas se torcieron, porque la pelota quedó otra vez ahí, lista para ser empujada por el mismo Valdés que pateó mejor el rebote que el penalti. Gol y 0-1.



Ahí se pudo acabar el partido, porque los patriotas no tenían caballeriza, ni armas ni mucha tropa. Ahí se pudo acabar porque Santa Fe tampoco tenía muchas ganas de exigirse, de acelerar ni de tener un desgaste adicional, es que claro, el viernes recibe al América, que sí será un ejército temible.



Santa Fe pudo hacer el segundo antes de terminar la primera parte, pero prefirió guardar la chispa para la parte final.



Otra vez Sambueza, como de costumbre, guio los destinos cardenales. Juega a su antojo y hace jugar a su antojo. Además, empieza a ver a Valdés por todas partes, el delantero se mueve bien y el volante es preciso, la sociedad mejora. El que aún no encaja es Yohandry, que otra vez pasó sin sonar mucho. Con Yohandry Santa Fe ganó más manejo y perdió explosión. Y el manejo ya lo tenía. Será un tema a revisar.



El partido siguió y en una jugada aislada, de la que no se esperaba nada extraordinario, llegó la segunda acción clave del partido. Un manotazo de Santiago Roa a Valdés y roja, expulsión, afuera aunque peleara y alegara. Y amarilla para Valdés que fue el que lo incitó.



Así que el partido pasó de tranquilo a aburrido, porque Santa Fe solo necesitaba anotar otro golecito para no ir a sufrir algo inesperado que no parecía probable, pero por si las dudas. Al minuto 70 Sambueza aceleró, y cuando acelera algo puede pasar, y metió un pase preciso para Kelvin Osorio, que esperaba en el área, que bajó el balón con categoría, y definió, el 0-2 y listo, fin, quedaban 20 minutos, pero ya no había más que hacer. Ni Patriotas iba a impresionar a nadie ni Santa Fe iba a golear, aunque Valdés desperdició el tercero, que era quizá más claro que el penalti que sí falló, en un cabezazo arriba, muy arriba.



En esa cancha de trincheras, Santa Fe avanzó sin complicaciones. Tuvo un triunfo tranquilo, como para preparar la visita que le hará el América, partido que de seguro será a otro ritmo y a otro precio.

Síntesis

Patriotas 0 - Santa Fe 2



Patriotas: Álvaro Villete (5); Santiago Roa (S.C.), Darwin Carrero (6), Martín Payares (5), Federico Arbeláez (5); Maicol Medina (6), Daniel Mantilla (5), Cristian Barrios (5); Carlos Rivas (4), David Castañeda (4) y Rodin Rodríguez (4). D.T.: Nelson Gómez.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Edwin Herrera (6), Fainer Torijano (5), Jeisson Palacios (6), Dairon Mosquera (6); Andrés Pérez (6); Daniel Giraldo (5), Fabián Sambueza (7), John Velásquez (6); Yohandry Orozco (4) y Diego Valdés (7). D.T.: Harold Rivera.



Partido: aceptable.

Gol de Patriotas: no hubo.

Goles de Santa Fe: Diego Valdés (33 PT) y Kelvin Osorio (24 ST).

Cambios en Patriotas: Santiago Orozco por Rodin Quiñónez (9 ST), Jhon Miranda por Daniel Mantilla (18 ST) y Carlos Ramírez por David Castañeda (38 ST).

Cambios en Santa Fe: Mauricio Gómez por Yohandry Orozco (15 ST), Kelvin Osorio por Andrés Pérez (22 ST) y Patricio Cucchi por Diego Valdés (30 ST).

Amonestados en Patriotas: Alvaro Villete (32 ST), Carlos Rivas (42 PT) y Darwin Carrero (39 ST).

Amonestados en Santa Fe: Andrés Pérez (25 ST), Edwin Herrera (37 PT), Diego Valdés (6 ST) y Fainer Torijano (16 ST).

Expulsado: Santiago Roa (5 ST).

Detalle: El portero Álvaro Villete detuvo el penalti al atacante Diego Valdés.

Figura: Diego Valdés (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Jorge Tabares Cano (7).





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET



Síntesis de Ulises Ortega

Para EL TIEMPO

Tunja