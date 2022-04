Nacional venció 0-2 a Patriotas, juego de la fecha 14 en la Liga I-2022, con goles de Jefferson Duque y Sebastián Gómez.

La victoria le da la opción al elenco antioqueño de volver al primer lugar de la tabla de posiciones, a la espera del partido de este domngo entre América y Millonarios.



Le puede interesar: (Atlético Nacional: hinchas protagonizan batalla campal en Cota, video)

Primer tiempo para olvidar



El primer tiempo no fue el mejor. Ninguno de los dos equipos hizo méritos para irse en ventaja y el empate a cero goles con el que se liquidó la primera mitad fue más que justo.



En la etapa complementaria, Nacional salió en busca de abrir el marcador. Al minuto 12, Atlético Nacional se puso al frente en el marcador a través de Jefferson Duque, quien aprovechó una jugada colectiva iniciada por Giovanni Moreno y con un pase filtrado de Andrés Andrade, la esférica le quedó a Duque en el sector derecho y con remate cruzado venció la puerta de Carlos Mosquera.



Este es el cuarto gol del campeonato y el 89 con la camiseta verde.



Patriotas intentaba ir por el empate, pero sus incursiones no fueron efectivas, Nacional aguantó, mientras que daban oxigenación a sus elementos con variantes.



Baldomero Perlaza regresó a la competencia tras casi cinco meses. Al minuto 32, Sebastián Gómez amplió la ventaja en el marcador con un remate de pierna izquierda que dejó sin reacción al arquero Mosquera.



Este es el tercer triunfo consecutivo sobre este rival, tres puntos que llevan al elenco verda a estar cerca de la clasificación.



En la próxima fecha, Patriotas visita en Santa Marta a Unión Magdalena, mientras que Atlético Nacional recibe al América de Cali.



Le puede interesar: (Egan Bernal: 'Me dije: el ciclismo vale huevo, primero mi familia')



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8