Nacional va en serio: es el nuevo líder de la Liga 2021-II

Atlético Nacional venció 0-3 a Patriotas, en la quinta fecha en la Liga II-2021. El conjunto antioqueño logró su cuarta victoria en el campeonato y quedó como líder del campeonato, con 13 unidades.

Los primeros minutos fueron dinámicos para ambos equipos Nacional en los primeros 12 minutos,, generó tres aproximaciones que exigieron al arquero Carlos Mosquera. Patriotas intentaba reaccionar, pero carecía en precisión a la hora de llegar al último tercio del campo contrario.



A medida que avanzaba el trámite del partido, el juego se tornaba un poco más cortado, donde los equipos no lograban llegar al área.



En el minuto 34, Jarlan Barrera abrió el marcador con un remate de pierna derecha cruzado, quien aprovechó un pase desde el sector derecho de Yerson Candelo. El samario logró agarrar el ángulo de tiro tras dos enganches sobre la defensa local.



Sobre el final del primer tiempo, Jesús Arrieta realizó un remate cerca al área, pero la pelota salió desviada del arco custodiado por Aldair Quintana.



En la etapa complementaria, Patriotas salió en busca del empate, pero no lograba ser profundo. Nacional por su parte, tuvo el segundo a través de Jefferson Duque al minuto 3, pero su remate pasó cerca del arco boyacense.



En el minuto 13, una incursión de Andrés Andrade por el sector derecho, fue derribado dentro del área, a lo que el árbitro Luis Matorel no dudó en sancionar penal. Dos minutos después, Jefferson Duque transformó el cobro en el segundo gol de Nacional, con un cobro de pierna derecha al palo izquierdo del arquero Mosquera.



Tras el gol, Patriotas intentó cambiar su estilo de juego con varios cambios, pero Nacional mantenía el curso del juego y la ventaja en el marcador.



En el minuto 38, Jefferson Duque marcó su segundo gol tras un contraataque de Yeison Guzmán y Alex Castro, quien desde el sector derecho y tras eludir varios defensas y al arquero, le dejó la pelota a Duque quien definió con comodidad, liquidando el partido y afianzando en el liderato en la Liga.



En la próxima fecha, Patriotas visitará al América de Cali, mientras que Atlético Nacional recibe en Envigado a Deportes Quindío.



