Un 1-1 que mete a Patriotas a los ocho, pero deja a Equidad en la cola

Patriotas volvió a ceder puntos en su patio, tras el empate 1-1 ante La Equidad en compromiso que cerró la décima fecha del Torneo Finalización y que enfrentaba en el duelo clásico de la altura. Sin embargo, el punto le permite meterse entre los ocho primeros de la Liga: iguala en puntos, diferencia de goles y tantos a favor con Deportivo Pasto, pero es octavo por menor número de anotaciones recibidas como visitante.

El cuadro boyacense no logró descifrar, en la mayor parte del juego, el juego que le propuso el colista de la Liga. Inclusive la escuadra bogotana, sobre los minutos de adición del cierre de la segunda parte, acorraló a su rival en su propio arco y con un remate de Stalin Motta y otro de Andrés Correa, estuvo muy cerca de lograr un triunfo en su visita al estadio de La Independencia.



El primer acercamiento fue del visitante con un remate de media distancia de Armando Vargas, que encontró bien ubicado al portero Álvaro Villete, quien evacuó la pelota.

En los primeros minutos, el cuadro asegurador se vio más atrevido y allí se dieron dos aproximaciones con Vargas, otra vez en un disparo, y otro de Ethan González que careció de puntería.



Luego el compromiso se tornó enredado, confuso y en el que Patriotas no tuvo los argumentos para desacomodar el esquema defensivo que montó La Equidad y que le sirvió para mantener seguridad en la parte posterior en los primeros 30 minutos del lance.



El local, por fin, asumió el manejo y se le vio con más profundidad con el aporte tanto de Israel Alba como César Hinestroza, por los costados, quienes lograron confundir al sector defensivo.



La apertura del marcador se dio al minuto 37 a través de un cabezazo de Brayan Fernández, ante un centro del lateral izquierdo César Hinestroza. El balón que se deslizó sobre el segundo palo pese al esfuerzo del portero Diego Novoa de evitar la caída de su marco.



La respuesta vino de inmediato del cuadro asegurador al minuto 40 mediante un cobro de tiro libre de Matías Mier que obligó al meta Álvaro Villete a puñetear el balón que luego alcanzó a pegar en el travesaño. Otra vez, apareció Mier quien lo intentó con un zurdazo, pero no tuvo un destino claro.



A los 42, un centro de Joan Castro y remate de Armando Vargas y otra vez Villete enorme en una zambullida sobre el bajante derecho evitó el tanto del empate.



Al cierre del partido, un balón que tejen por el sector derecho y Freddy Salazar quien asistió un balón frontal sobre el área grande y desde atrás apareció Maicol Medina, quien sacó un débil zurdazo que llegó manso para el fácil control de Novoa.



De entrada para la etapa de complemento, el estratega capitalino Guillermo Rivera le dio cabida al uruguayo Gastón Poncet en lugar de González, quien no tuvo mucha movilidad en el frente de ataque.



A los 2 minutos, un error en la salida del marcador derecho Castro le permitió a Almir Soto despachar un zurdazo que se fue lamiendo el poste derecho de Novoa. Dos minutos después se dio el empare para el visitante, con Mier quien logró un remate sobre el bajante derecho, luego de una asistencia de Poncet con la cabeza.



No obstante, en la acción que culminó con el tanto de la paridad partió de una mala salida a cortar un esférico de Villete, quien soltó el balón y dejó ver la falta de distancia.



Por el costado izquierdo apareció el hábil Carlos Rivas, quien tuvo el arco a su disposición, pero no tuvo fortuna en el remate que se fue pegado al vertical derecho del arco de Novoa.



Patriotas lo intentó de varias formas, pero al frente tuvo un onceno que se comportó con orden y concentración e inclusive tuvo aire para hacer un mejor desenlace de la contienda. Inclusive estuvo cerca de concretar con un remate a ras de piso de Soto.

Patriotas 1 - La Equidad 1

Patriotas: Álvaro Villete (6); Israel Alba (6), Jerson Malagón (6), Martín Payares (6), César Hinestroza (6); Maicol Medina (6), Kelvin Osorio (5), Almir Soto (5), Freddy Salazar (5); Carlos Rivas (5) y Brayan Fernández (6). DT: Diego Corredor.



La Equidad: Diego Novoa (6); Joan Castro (5), Danilo Arboleda (6), John García (5), Andrés Correa (5); Pablo Lima (6), Juan Mahecha (6), Walmer Pacheco (5), Armando Vargas (5), Matías Mier (7); Ethan González (4). DT: Guillermo Rivera.



Partido: Regular.



Cambios en Patriotas: David Pérez por Maicol Medina (23 ST), Oswal Álvarez por Brayan Fernández (26 ST) y Cristian Barrios por Kelvin Osorio (31 ST).



Cambios en La Equidad: Gastón Poncet (6) por Ethan González (1 ST), David Camacho por Joan Castro (21 ST) y Stalin Motta por Armando Vargas (33 ST).



Gol de Patriotas: Brayan Fernández (37 PT).



Gol de La Equidad: Matías Mier (4 ST).



Amonestados en Patriotas: no hubo.



Amonestados en La Equidad: Armando Vargas (19 ST), Juan Mahecha (28 ST) y David Camacho (28 ST).



Figura: Matías Mier (7).



Estadio: La Independencia. Asistencia: 1.200 espectadores aproximadamente. Taquilla: No suministrada. Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja