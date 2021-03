América resiste: volvió a ganar en Tunja y se acercó a los ocho

Puede ser una curiosidad estadística, pero es la realidad: los dos partidos que América ha ganado en este semestre han sido en el mismo escenario, el estadio La Independencia, en Tunja.

Este miércoles, el bicampeón colombiano se puso al día con el calendario y derrotó 0-1 a Patriotas, en Tunja. Así, América llegó a 12 puntos en la tabla y quedó a cuatro del octavo lugar, que hoy ocupa Independiente Medellín.



En el primer tiempo, el equipo que dirige Juan Cruz Real tuvo una buena actuación de Jeison Steven Lucumí, que con su desequilibrio y asistencias produjo figuras en la defensa boyacense. Los rojos tuvieron una mejoría que se tradujo en mayor posesión en el encuentro ante un rival de poca iniciativa.



Las mejores llegadas las propició el visitante: Minuto 29, un remate de Yesus que pegó en Óscar Vanegas y se perdió al tiro de esquina. Sobre los 30, Marlon Torres no alcanzó a cabecear bien un centro de Yesus Cabrera y a los 40 originó una gran jugada con Santiago Moreno por la derecha tras desequilibrar a dos defensas rivales, pero definió al palo donde estaba el golero Carlos Mosquera.



Los del altiplano llegaron en el 42 con un remate de Jesús Arrieta por encima del horizontal, pero no hubo más hasta que el árbitro nariñense Héctor Rivera terminó la primera parte.



El técnico Abel Segovia hizo dos variantes para mejorar su funcionamiento ofensivo en la etapa complementaria: Felipe Ávila por Santiago Orozco y Kevin Aledesanmi por Hector Solano. Después entró Mauricio Gómez por Edgardo Rito a los 10 minutos, aunque poco se notaron para cambiar la fisonomía del local.



En el minuto 3, América salió rápido a través de Lucumí, el balón lo recibió Rafael Carrascal que estaba en la mitad de la cancha y habilitó de primera a Yesus Cabrera, gran jugada del volante cartagenero que con una finta eludió a Felipe Ávila y al arquero Mosquera y con el pórtico solo definió de zurda para el 0-1. Bonito gol para quitarse tanta presión.



América se salvó del empate en el minuto 13, luego de un cabezazo de Vanegas y Jesús Arrieta se quedó corto para empujar el balón en el poste izquierdo.



Yesus le perdonó el segundo tanto a Patriotas luego de una llegada por la derecha, a los 22 minutos. Dos minutos volvió a recibir pase de Carrascal en el área chica y prefirió rematar incómodo y desviado antes que tocar el balón con el peruano Aldaír Rodríguez.



Luis Sánchez entró por Jeison Lucumí a los 27 y Rodrigo Ureña lo hizo por Santiago Moreno a los 28. Aladesanmi también llegó a los 29 y disparó desviado sobre el poste derecho.



Ureña se animó a rematar desde fuera del área, pero el balón pegó en el horizontal, a los 32.



Patriotas apareció a los 35 con un remate de Barrios y allí fue el palo el que no permitió que empatara el local. Y luego en un cabezazo que pasó besando el vertical derecho.



Kevin Andrade entró por Héctor Quiñones para darle mayor consistencia a la defensa del cuadro vallecaucano y controlar los ánimos del anfitrión.



América recibirá el próximo domingo (3:30 p.m.) al Pereira en la fecha 11, mientras que Patriotas visitará ese mismo día (5:40 p.m.) a Jaguares.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces

