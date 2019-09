De infarto, victoria de Patriotas en el último instante sobre Huila

Patriotas ganó al último minuto y derrotó por 1-0 a Huila en la Independencia de Tunja, por la fecha 12 de la Liga II-2019. El gol llegó al 96 luego de un tiro de esquina y fue obra de Cristian Barrios, quien anotó el agónico tanto de la tarde.

Patriotas dominó el juego y tuvo la posesión del balón. El equipo de Diego Corredor llegaba con peligro, pero no era claro para definir en el último toque. Giovanni Banguera también guardó su arco en cero con buena actuación.



Solamente hubo una llega peligrosa en el primer tiempo, que fue a favor de los de Tunja. David Castañeda remató de cabeza dentro del área y el esférico pasó rozando el travesaño.



La segunda mitad tuvo más de lo mismo, pero con más intensidad para los locales. Brayan Fernández era el más insistente, pero no lograba abrir el marcador para su equipo.



Kelvin Osorio, el goleador de Patriotas, comandaba el ataque y buscaba el gol que los tranquilizara en su casa, pero la buena respuesta de Banguera y la mala definición no daba chances de una victoria.



Al minuto 73, Fernández tuvo un remate dentro del área que salvó nuevamente el portero opita. Cinco minutos después llegó la única opción de peligro de Huila, que terminó rozando el palo izquierdo de Eder Chaux; disparó Harrison Henao.



Finalmente, al 96, hubo un tiro de esquina para Patriotas que aprovechó por fin el club local. Cristian Barrios respondió dentro del área y encontró el balón para finalmente vencer a Banguera, de gran partido.



El equipo opita sigue peleando descenso y dejó escapar otros puntos vitales. Con esta victoria, Patriotas se mantiene séptimo con 17 puntos, mientras que Huila se quedó con 9 y está ubicado de 19 en la tabla.



REDACCIÓN FUTBOLRED