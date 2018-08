Patriotas se destapó contra Jaguares y lo goleó 4-0

En partido de la fecha seis de la torneo finalización, Patriotas por fin ganó en su campo y lo hizo con contundencia al golear 4-0 a Jaguares, que solo tuvo oxígeno para aguantar los primeros 45 minutos.

En medio de la necesidad de sumar la primera victoria del campeonato, el cuadro del altiplano mostró un buen nivel y bondades en su juego colectivo, que le sirvieron para arrollar a un rival que no tuvo armas para evitar la catástrofe de esta noche.



El local fue el que asumió el manejo del compromiso en los primeros minutos, con rápida salida por los costados. Tanto Santiago Roa como Federico Arbeláez fueron auténticos fuelles, por donde siempre encontraron expeditos los espacios y encontraron en Carlos Mosquera el jugador que hizo el nexo y quien fue el que más movilidad mostró en esa primera parte.



El visitante, por su lado, se notó precavido por todos los aspectos que rodean al gramado de La Independencia, sobre todo con aquellos equipos que vienen de regiones tropicales y que sufren por el fenómeno de la altura y de las dimensiones de la cancha, que hacen mucho más complicado acomodarse en el rectángulo de juego.



Circunstancias que volvieron a sentir los integrantes del cuadro felino, que mostraron alguna desatención en zona defensivas, que no fueron aprovechadas por los ágiles boyacenses.



Patriotas inclinó el campo por el corredor derecho con Mosquera, quien se convirtió en pesadilla para el lateral izquierdo Fabio Castillo, quien no encontró la forma adecuada para controlar su endiablada gambeta y movimiento de cintura.



Fue, precisamente, a través de esa fórmula que el cuadro del altiplano abrió el marcador al minuto 18. Mosquera que se fue en velocidad, dejó en el camino a tres defensores y con el pase de la vida asistió al volante Kelvin Osorio quien la punteó para dejar sin chance al portero Wilder Mosquera.



Jaguares intentó reaccionar pero no tuvo la contundencia que se esperaba, aunque se destacó Alexis Hinestroza con un remate de media distancia que obligó al portero Diego Martínez a puñetear el balón por encima del travesaño.



Luego lo intentó con una acción por izquierda de Jhonny Cano, quien desbordó a su marcado y con un centro al área encontró a Olmes García, quien sacó un remate que se fue distante del palo derecho.



Posteriormente, el que volvió a arrimarse fue Mosquera, quien levantó un centro y Pérez que le faltó potencia en el remate. En el minuto 34, otra vez Mosquera quien volvió con desequilibrio, con amague lo que le permitió desacomodar a la zona defensiva, pero careció de compañía para el remate definitivo.



En el reinicio del segundo tiempo, Jaguares fue el primero en crear una acción de riesgo por zona derecha. A los 8 minutos de nuevo se asomó el cuadro azul con un cabezazo de Jhonny Cano que salió desviado sobre el bajante derecho. Insistió el cuadro monteriano con García pero el disparo salió desviado.



Vino la respuesta del cuadro rojo con dos acciones de Omar Pérez. La primera una asistencia del creativo argentino a Álvarez y este que sacó un derechazo que evacuó Mosquera y dos minutos después el mismo Pérez se inventó una pared con Federico Arbeláez, quien asistió al 10 para acomodé el 2-0.



Respuesta tímida de Jaguares con Cano con disparo que no tuvo destino. Al minuto 30 ST es Osorio, la figura de la cancha, quien acomodó un frentazo ante una asistencia de Mosquera desde el costado derecho, ante la parsimonia de los dos centrales.



La puntilla llegó a los 40 ST por intermedio del argentino Ramiro Fergonzi, quien en velocidad aprovechó una asistencia de Osorio, superó al sistema defensivo y ante la salida apresurada del meta Mosquera, solo tuvo que tocarla y poner el 4-0.

Síntesis

Patriotas 4 - Jaguares 0

Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (7); Julián Buitrago (6), Kelvin Osorio (8), Andrés Ávila (6), Ómar Pérez (6); Carlos Mosquera (7) y Diego Álvarez (5). D.T.: Diego Corredor.



Jaguares: Wilder Mosquera (5); Juan Zuluaga (5), Leonardo Escorcia (5), Wilmer Díaz (5), Fabio Castillo (4); Alexis Hinestroza (6), Juan Roa (5), Cléider Alzate (5), Olmes García (6); Yhonny Cano (5) y Rafael Oliveira (4). D.T.: Willy Rodríguez.



Partido: Aceptable.



Goles en Patriotas: Kelvin Osorio (18 PT y 30 ST), Omar Pérez (15 ST) y Ramiro Fergonzi (40 ST).



Goles de Jaguares: no hubo.



Cambios en Patriotas: Exequiel Benavidez por Omar Pérez (33 ST), Ramiro Fergonzi por Diego Álvarez (34 ST) y Cristian Echavarria por Carlos Mosquera (43 ST).



Cambios en Jaguares: Mauricio Cortés por Rafael Oliveira (11 ST), Steven Rivera por Cléider Alzate (29 ST) y Juan Vogliotti por Olmes García (36 ST).



Amonestados en Patriotas: Federico Arbeláez (42 PT), Santiago Roa (26 ST)



Amonestados en Jaguares: no hubo.



Figura: Kelvin Osorio (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Tabarez (7).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja