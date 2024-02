Patriotas explica por qué pide repetir el partido contra La Equidad

Muy agitado ha estado el arranque del campeonato del fútbol colombiano. Van solo siete fechas y las polémicas han sido más importantes que los triunfos y los goles.

Esta vez el protagonista es el partido de La Equidad y Patriotas, que ganó el primero 1-0, con gol de Kevin Viveros y que ha dejado una polémica más.

César Guzmán, presidente del club boyacense, advirtió que pedirá la repetición del compromiso, por una acción del juez de línea.



“Los jugadores de La Equidad se quedaron parados por una mala aplicación de la norma del fuera de lugar. Porque el juez de línea, de manera errónea y violando el protocolo, levantó la bandera antes de que terminara la jugada. Y mi jugador anotó el gol”, le dijo Guzmán a EL TIEMPO.

Denuncia de apuestas en la Liga Betplay. Foto: Dimayor

Y agregó: “En las mismas imágenes de la transmisión normal sin intervención del VAR se vio que mi jugador estaba en posición correcta. Una situación parecida ocurrió hace unas pocas semanas en el fútbol Bélgica en el que se ordenó la repetición de un partido por un error en el procedimiento del VAR en un tiro penalti”.



El dirigente advirtió que ya es hora de tomar decisiones contra los errores de los jueces que se han presentado en el campeonato.

Elan Ricardo celebra el gol de Equidad. Santa Fe venció al Cali. Foto: Dimayor y Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Los protocolos son una extensión de la norma, así lo interpreto yo. Y bajo esa premisa es que pido la repetición del partido. Ya es hora de que tomemos decisiones radicales y efectivas contra los errores arbitrales que vemos todos los días y en todas las fechas de la Liga. Nada más vea lo que ocurrió en el partido entre Envigado y América”, indicó.

No está investigado

Guzmán insistió en que este partido de La Equidad y Patriotas no hace parte de los investigados por amaño de partidos de apostadores ilegales.



“Los partidos son dos y pueden ser tres. Contra Jaguares, Fortaleza y contra Aguilas Doradas. En las denuncias sobre esos tres partidos que se investigan por posible intervención de apostadores ilegales no tienen ninguna responsabilidad los directivos de los equipos mencionados”, precisó.



EL TIEMPO consultó a Carlos Mario Zuluaga, presidente de La equidad, quien dio a conocer su concepto sobre lo que exigirá Patriotas.

La Equidad vs. Santa Fe. Foto: Dimayor

“Ese partido fue reciente y no hace parte de los dos juegos que están siendo investigados por posible intento de amaño de partidos de apostadores ilegales”, dijo el dirigente.



Y agregó: “Guzmán, contra toda lógica, está hablando de un partido contra nosotros (La Equidad), que es reciente y él está alegando que supuestamente hubo un fuera de lugar y el árbitro no espero la revisión del VAR, no la hubo”, dijo.



Zuluaga señaló que lo que dice Guzmán no tiene lógica, pues si es así habría que repetir todos los partidos.



“Eso que dice el presidente de Patriotas no tiene ninguna lógica. Si fuera así, por cada jugada polémica o discutida habría que repetir todos los partidos de todo el campeonato.”, precisó Guzmán.

César Guzmán, máximo dirigente de Patriotas. Foto: Archivo particular

El dirigente boyacense respondió a esa última afirmación del presidente del club bogotano: “Eso no es así, porque hay errores de los jueces que son de interpretación y ante eso no, pero cuando son errores de violación de una norma y de los procedimientos entendidos como una extensión de la norma sí se puede repetir los juegos, el ejemplo claro es el de la liga de Bélgica”, sentnció.

