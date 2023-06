En una emocionante definición, Patriotas de Boyacá clasificó este sábado a la final semestral del torneo de ascenso, gracias a su victoria 2-0 contra Valledupar, en el estadio La Independencia, de Tunja.

Los dirigidos por Juan David Niño hicieron valer el 'punto invisible'. Aunque empataron en puntos con el Cúcuta Deportivo, clasificaron por haber sido cabezas de serie del cuadrangular B.

Mauricio Gómez, en el minuto 18, y José David Barragán, en el 60, marcaron los goles de Patriotas, que se benefició de lo ocurrido en el partido que se jugó simultáneamente en el estadio General Santander.

Cúcuta había llegado a la última fecha como líder y dependía de sí mismo para clasificar. Tenía que ganarle a Cortuluá. No pudo: empató 2-2 y se quedó por fuera de la final.



Los dirigidos por Bernardo Redín comenzaron mal el partido: Cortuluá se fue con todo y generó tres opciones de gol en los primeros minutos: en el minuto 10 se puso en ventaja con gol de Alexis Castillo Manyoma.



Un discutido penalti le permitió al Cúcuta empatar el juego, con gol de Jonathan Agudelo, a los 25, y luego, Jefry Zapata anotó a los 38. Con ese 2-1 parcial estaban clasificando.



Luis Matorel, de mal arbitraje, dejó de sancionar un penalti a favor de Cortuluá y luego le dio otro que discutieron los hinchas del Cúcuta, por una jugada peligrosa de Santiago Guzmán, que levantó mucho la pierna y golpeó a Castillo Manyoma. Johar Mejía anotó en el minuto 72.



Increíblemente, tras ganar en la primera fecha en Yumbo, Cúcuta lo perdió todo en su estadio, donde no pudo ganar ningún partido del cuadrangular.



Patriotas espera rival en la final semestral, que saldrá de la última fecha del cuadrangular A, el domingo: Llaneros, líder con 10 puntos, recibe al Quindío y tiene la primera opción: si gana, clasifica. Si no lo hace, tendrá que esperar que Fortaleza, segundo con 9, no derrote a Real Cartagena como visitante.



