Patriotas sigue en la pelea por entrar a los ocho

Patriotas volvió al triunfo en condición de local al vencer 1-0 a Deportivo Pasto y lo dejó sin ninguna posibilidad de avanzar a la fase semifinal del Torneo Finalización.

Tres puntos que le permiten al elenco boyacense alejarse de la zona roja de la tabla del descenso y dolorosa derrota del cuadro pastuso que quedó eliminado y que se suma al descalabró que sufrió en la semifinal de la Copa Colombia ante Medellín.



Si bien la posesión de la pelota fue abrumadora en favor del local, las reales opciones de gol no fueron tan evidentes en esa primera parte por parte del elenco que orienta Nelson Gómez.



Este panorama le permitió al visitante tomar precauciones y por eso recurrió a imponer una línea de cinco en mitad de campo, pues su primer objetivo fue el de mantener el arco en cero.



Y en últimas lo consiguió, pese a las insinuaciones ofensivas del cuadro boyacense que tuvo en el escurridizo Carlos Rivas y a Jhon Arias, a los hombres que más inquietaron. Y fue por el costado derecho en ataque, por donde incursionó y generó los espacios para abrir el marcador.



La primera incursión sobre el área pastusa se dio al minuto 10 con un remate a manera de centro que superó al meta Carlos Mosquera y es el defensor Fabián Viáfara quien evacuó el esférico.



Luego el lateral derecho Israel Alba con espacio por ese andarivel logró un remate que salió desviado. De nuevo es Rivas quien se animó con un toque en corto con Misael Martínez, pero el toque en corto no dio el efecto que se esperaba y la posibilidad no tuvo éxito.



A los 31, una acción de Jhon Arias quien logró desacomodar a los defensores nariñenses y asistió un balón para el cabezazo de Kelvin Osorio que obligó a una felina reacción de Mosquera y evitó la caída de su marco.



Otra aproximación de la escuadra del altiplano. Centro de César Hinestroza, el balón que sobró a los centrales y le quedó en los pies de Carlos Rivas, que no pudo resolver de la mejor manera.



En el primer minuto de adición, Patriotas estuvo cerca de irse al descanso con el marcador a su favor, pero el cobro de tiro libre de Kelvin Osorio, se fue desviado sobre el palo de la mano derecha de Mosquera.



En el reinicio de la segunda parte, Patriotas generó la primera opción clara de gol, luego de un rebote del meta Mosquera el balón le quedó de frente a Alba, quien ensayó un globito que cayó sobre la parte superior del palo más largo.



Sin embargo, el que estuvo muy cerca de concretar el primer tanto fue el cuadro volcánico con Andrey Estupiñán, quien falló en el remate ante un rebote que dio Chaux luego de un remate cruzado y a ras de piso de Kevin Rendón.



Pero fue Patriotas el que por fin celebró. Rápida salida por la izquierda con Cristian Barrios, quien centró al corazón del área para que el ariete David Castañeda, en un soberbio salto que superó a los centrales, acomodó un cabezazo al piso y el balón que tocó la red para el 1-0.



Se esperó la reacción de Pasto, pero esta vez no se dio por ningún lado, pues se vio un equipo irresoluto, sin variantes en el campo y con enormes síntomas de cansancio, producto del esfuerzo a mitad de semana por el compromiso de Copa Colombia ante Medellín.



Entonces se vio a un cuadro boyacense dispuesto a remarcar la victoria con más goles y por eso Castañeda estuvo cerca de poner la puntilla, con un remate de fuera del área que salvó Mosquera.



Y quien lo buscó fue, otra vez, Rivas quien tuvo la ocasión de anotar, pero su cabezazo se fue desviado luego de una asistencia de Hinestroza, en una salida rápida en contra ataque.



Al final, tres productos que le permiten a Patriotas mirar de lejos lo relacionado con el descenso y primera victoria del estratega Nelson Gómez, luego de cuatro partidos dirigidos en los que había perdido de local una vez y otra de visitante y un partido empatado.



Síntesis

Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Darwin Carrero (6), Martín Payares (6), César Hinestroza (6); Maicol Medina (6), Kelvin Osorio (6), Exequiel Benavidez (SC), Carlos Rivas (7); Jhon Arias (5) y Misael Martínez (5). D.T.: Nelson Gómez.



Pasto: Carlos Mosquera (6); Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (5), Cristian Tovar (5), Mairon Quiñónes (4); Julián Guevara (6), Kevin Rendón (5), Daniel Rojano (5), Henry Rojas (5), Felipe Ponce (5); Andrey Estupiñán (6). D. T.: Octavio Zambrano.



Partido: Aceptable.

Gol de Patriotas: David Castañeda (16 ST).

Gol de Pasto: no hubo.



Cambios en Patriotas: Cristian Barrios (5) por Exequiel Benavidez (13 PT), David Castañeda (7) por Jhon Arias (12 ST) y Fredy Salazar por Carlos Rivas (37 ST).

Cambios en Pasto: Cristian Flórez por Mairon Quiñónes (34 ST), César Amaya (6) por Felipe Ponce (1 ST) y Brayhan Torres por Julián Guevara (18 ST).

Amonestados en Patriotas: Maicol Medina (24 PT) e Israel Alba (22 ST).

Amonestados en Pasto: Geisson Perea (27 PT), Julián Guevara (39 PT), Fabián Viáfara (23 ST) y Daniel Rojano (36 ST).



Figura: David Castañeda (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jorge Tabares (7).



Ulises Ortega

Para EL TIEMPO