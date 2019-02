Santa Fe sigue sin ganar en la Liga: 1-1 contra Patriotas

Santa Fe necesita ganar, sumar de a tres puntos, despegar y, ojalá, mostrar signos de mejoría. Pero este domingo le costó salvar un empate de visitante frente a Patriotas, 1-1, en el primer partido con Gerardo Bedoya como técnico interino. El equipo no mejora, sufrió, pero al menos no perdió, mientras se define quien se quedará en el banquillo.

Hace una semana Santa Fe se quedó sin DT con la salida de Guillermo Sanguinetti. Bedoya, el encargado provisional con aspiraciones de quedarse, no ha podido diseñar y estructurar lo que desea, y el equipo sigue lejos del nivel que se espera de esa nómina. En Tunja, le salió todo al revés en el primer tiempo: no le pitaron un penalti por una mano clara en el área; Johan Arango puso un balón de taco en el vertical; Patriotas lo contragolpeó con velocidad y peligro y desnudó sus falencias, hasta que le clavó un golazo de media distancia que dejó al equipo cardenal helado. Fue Jhon Freddy Salazar el que recibió un cambio de frente, encaró, se perfiló y metió un remate cruzado inatajable, cuando iban 42 minutos del primer tiempo.



El equipo bogotano se fue al descanso con un peso enorme, ya que después de un flojo primer tiempo le tocaba remar desde atrás para aspirar al empate. No iba a ser sencillo, sobre todo porque el equipo no mostró esa otra cara que suelen tener los equipos cuando cambian de DT: Bedoya dice que su principal cambio, mientras esté en el cargo, será imprimir presión alta y posesión de balón. Aún le falta todo eso. Le costó meterse en el partido y casi siempre apeló al desdoblamiento de sus volantes Roa y Perlaza. Seijas y Arango no pesaron y lo de Carmelo es un voto al coraje, pero no a los goles.

Con todo y eso, Santa Fe logró el empate, que terminó siendo un gran punto. Fue en una mala salida del local. Por primera vez el equipo rojo presionó, con tres hombres en campo rival, robó la pelota, hubo un centro al área, la pelota sin destino, refundida, nadie la sacaba y nadie la empujaba, hasta que apareció Perlaza para rematar y, tras pegar en un rival, enviarla a la red para el 1-1.



De ahí en adelante pudo pasar de todo. Patriotas pudo llevarse la victoria, porque se acercó con peligro, porque su rival se quedó con 10 tras la expulsión del central Torijano, porque el arquero Banguera salvó su arco a remate abajo de Fernández, y hasta por un gol bien anulado. Pero santa Fe también hizo méritos, con más coraje que fútbol, solo que su definición sigue siendo nula. Carmelo no afina y Burbano mandó una buena opción a las nubes.



Santa Fe aún no gana en la Liga en 5 fechas, pero al menos no perdió. Eso sí, necesita definir pronto a su nuevo DT o, si es Bedoya, ratificarlo. Porque hay mucho que corregir.

Patriotas 1 - Santa Fe 1

Patriotas: Eder Chaux (8); Israel Alba (6), Oscar Balanta (6), Miller Mosquera (6), César Hinestroza (5); Julián Buitrago (6), Kelvin Osorio (6), Daniel Mantilla (6), Fredy Salazar (7); Jhon Arias (5) y Brayan Fernández (6).

D.T.: Diego Corredor.



Santa Fe: Geovanni Banguera (7); Carlos Arboleda (5), Fainer Torijano (4), Carlos Henao (5), Edwin Herrera (6); Juan Roa (6), Andrés Pérez (5), Baldomero Perlaza (7), Luis Seijas (6); Carmelo Valencia (6) y Johan Arango (6).

D.T.: Gerardo Bedoya.



Partido: Bueno.



Gol de Patriotas: Fredy Salazar (41 PT).



Gol de Santa Fe: Baldomero Perlaza (9 ST).



Cambios en Patriotas: Julián Millán por César Hinestroza (1 ST), Nelson Lemus por John Arias (7 ST) y Diego Gómez por Fredy Salazar (34 ST).



Cambios en Santa Fe: Fabio Burbano por Carmelo Valencia (28 ST) y José Moya por Johan Arango (28 ST) y Jhon Velásquez por Luis Seijas (33 ST)).



Amonestados en Patriotas: Israel Alba (16 ST), Fredy Salazar (29 ST) y Oscar Balanta (35 ST).



Amonestados en Santa Fe: Luis Seijas (39 PT) y Baldomero Perlaza (5 ST).



Expulsado en Santa Fe: Fainer Torijano (25 ST)



Figura: Eder Chaux (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: John Perdomo (7).





Síntesis de Ulises Ortega

Para EL TIEMPO

Tunja