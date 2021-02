¿Alguien podrá salvar a Amaranto?: Patriotas venció a Junior

Junior de Barranquilla, dirigido por el técnico Amaranto Perea, dio este sábado un mal paso en la liga colombiana al perder por 0-1 con el Patriotas, en uno de los juegos correspondientes a la décima jornada.



El equipo Tiburón no pudo desplegar el juego que planteó en la fecha pasada ante el Millonarios y que le valió la victoria por 2-0, triunfo que le dio oxígeno al técnico Perea que ahora vuelve a quedar en la cuerda floja.



En el once barranquillero el trabajo del portero uruguayo Sebastián Viera fue bueno e incluso evitó más goles pero no fue la noche del argentino Fabián Sambueza y tampoco estuvieron finos los delanteros Carmelo Valencia y John Pajoy.



Patriotas Boyacá, dirigido por el español Francisco Abel Segovia Vega, anotó a través de Héctor Solano y pudo aumentar con el cañonazo de Santiago Orozco. Los dirigidos por Segovia llegaron a 10 puntos y quedan en la parte media de la tabla.



Junior, con una de las nóminas más costosas del torneo colombiano, se quedó con sus 16 unidades y cede terreno con los de la punta.



EFE