Patriotas y Cali sellan empate sin goles en Tunja

En el juego con el cual se cerró el telón de la cuarta fecha del Torneo Apertura, Patriotas no pudo celebrar su primera victoria y debió conformarse con un empate 0-0 ante el deportivo Cali.

Dos puntos más que dejó escapar el onceno boyacense del patio de La Independencia, tras la disputa de dos juegos en condición de local en lo que va del actual campeonato.



Partido de ida y vuelta, pero con poca efectividad en los arcos fue lo que se percibió en la primera parte.



De un lado, Patriotas que intentó salir por las bandas con el fin de aprovechar el juego aéreo con el atacante David Castañeda, quien fue el que más lo intentó en el juego aéreo y el Cali que buscó romper el sistema defensivo del local por el costado izquierdo con el trabajo de Darwin Andrade y del volante José Enamorado.



El cuadro boyacense tuvo en Carlos Rivas y en Rodin Quiñónez a los hombres que tuvieron más espacio y quienes más peligro crearon sobre el arco verdiblanco. Precisamente, fue Rivas que ensayó un derechazo que llegó suave a las manos del portero David González.



Después el que más se mostró y se proyectó por la derecha fue Rodin Quiñónez, quien asistió con un centro templado que la tomó pleno con su parietal izquierdo David Castañeda siendo la primera ocasión de gol y en la que el meta se quedó haciendo vista a la esférica.



Cali se arrimó por primera vez al minuto 22 PT con un tímido remate directo de Carlos Lizarazo, que encontró bien ubicado al portero Álvaro Villete y segundos después en salida rápida Rivas conectó un remate que no destino seguro.



Sin duda, la acción de riesgo más importante ocurrió al minuto 26 PT cuando el portero evitó la caída de su marco al detener dos remates a boca de jarro de Castañeda y de Maicol Medina.



La movilidad, el tranco largo y la gambeta larga fueron aspectos que mostró el atacante Rodin Quiñónez, quien hizo su debut con la escuadra boyacense, siendo el que más insistió en la parte frontal.



En tiempo de reposición, se juntaron Quiñónez y Castañeda y por poco estuvieron cerca de irse ganadores al descanso.



De vuelta al campo, Patriotas salió dispuesto a abrir el marcador y es Castañeda quien volvió a exigir a González, quien a esa altura del lance se mostró como figura del compromiso.



Los dos entrenadores hicieron variantes con el fin de oxigenar sus líneas. Ingresó Cristian Barrios y Jhon Miranda y fueron sacrificados el argentino Exequiel Benavidez en la escuadra Muisca, mientras que el rival le dio paso Déiber Caicedo y a Harold Gómez.



A los 27 ST es Quiñónez quien volvió a desequilibrar y creó la oportunidad más clara de anotar y unos minutos después Mantilla lo buscó con un remate cruzado de media distancia que salió ligeramente desviado.



La intensidad, los cambios de ritmo fueron de Patriotas que tuvo la iniciativa, que abrió la cancha, pero no tuvo eficacia a la hora de anotar. A su vez, Cali se resguardó por momentos y sobre los últimos minutos se animó a atacar.



Fue así como diez del final, se produjo la jugada más expedita del cuadro azucarero con un remate de Dèiber Caicedo que estuvo cerca de ir al fondo de la red.



No obstante, es Maicol Medina quien pudo desequilibrar la balanza con un remate de más de 30 metros y que González en forma felina contuvo en dos tiempos siendo la oportunidad más clara en la etapa de complemento.



Ya en el cierre del cotejo, Cali pudo romper el celofán a través del cobro de un tiro libre de Juan Camilo Angulo que sobró el muro humano y el balón se fue lamiendo el vertical derecho y con esa jugada culminó el encuentro.

Síntesis

Patriotas 0 - Cali 0



Patriotas: Álvaro Villete (6); Santiago Roa (6), Darwin Carrero (6), Martín Payares (6), Federico Arbeláez (6); Exequiel Benavidez (5), Maicol Medina (6), Daniel Mantilla (5); Carlos Rivas (6); Rodin Quiñónez (6) y David Castañeda (6). D.T.: Nelson Gómez.



Cali: David González (8); Juan Angulo (6), Richard Rentería (6), Hernán Menosse (5), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (5), Agustín Palavecino (6), José Enamorado (6), Carlos Lizarazo (5); Jhon Vásquez (4) y Ángelo Rodríguez (4). D.T.: Alfredo Arias.



Cambios en Patriotas: Cristian Barrios por Exequiel Benavidez (12 ST), Jhon Miranda por Carlos Rivas (20 ST) y Carlos Ramírez por David Castañeda (36 ST).



Cambios en Cali: Déiber Caicedo (6) por José Enamorado (45 ST), Harold Gómez (5) por Carlos Lizarazo (6 ST) y Eduar Caicedo por Jhon Vásquez (33 ST).



Partido: aceptable.

Gol de Patriotas: no hubo.

Gol de Cali: no hubo.



Amonestados en Patriotas: Darwin Carrero (23 ST), Cristian Barrios (28 ST) y Daniel Mantilla (38 ST).



Amonestados en Cali: no hubo.



Figura: David González (8).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Éder Vergara Lora (7).



ULISES ORTEGA

Para EL TIEMPO

Tunja