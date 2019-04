Patricio Camps toma fuerza para ser el técnico de Santa Fe

Santa Fe no le daría más largas a la contratación de su nuevo entrenador. En medio de la crisis de resultados, con 14 fechas consecutivas sin victoria, los directivos están buscando un urgente recambio para empezar a planificar el segundo campeonato del año. En ese sentido, toma fuerza la posible llegada de Patricio Camps, conocido en Colombia por haber sido asistente de José Pékerman durante todo su periodo en la Selección Colombia. Sin embargo, en la tarde de este jueves esa negociación no se ha cerrado. De hecho, los directivos también piensan en otra opción, el DT Hernán Torres, aunque él no está disponible.

Camps, de 47 años, fue un futbolista, delantero, que militó en equipos como Vélez, Banfield, y Quilmes en el fútbol argentino. Es una de las dos opciones que están en carpeta de la directiva cardenal y todo apunta a que las negociaciones están encaminadas. Versiones de prensa aseguran que este mismo jueves comenzaría a trabajar con los cardenales.

La junta directiva del cuadro cardenal ya tuvo "acercamientos importantes" con Camps, pero aún no han firmado, según aseguran a EL TIEMPO fuentes del club. Los dirigentes estarían evaluando el proyecto y los números para tomar una decisión cuanto antes.



Santa Fe evalúa el proyecto que se adelantaría si finalmente Camps firma como técnico cardenal. Este, está basado en tres aspectos: renovación y potencialización de la cantera; seguimiento y veedurías a nuevos talentos en todo el país, y creación de una comisión deportiva para la contratación de jugadores.



Los directivos de Santa Fe han pensado en Torres y lo tienen en carpeta, pero su llegada no se ha podido concretar porque en la actualidad tiene contrato con el Alajuelense del fútbol de Costa Rica. De hecho, Torres ha manifestado que inmediatamente no podría aceptar.



Santa Fe enfrenta este miércoles a Chicó en la Copa Colombia, y el fin de semana va contra Equidad, en la Liga. Actualmente es dirigido por Gerardo Bedoya, quien reemplazo a Guillermo Sanguinetti.



