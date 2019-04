Comienza una nueva era, con Patricio Camps, en Independiente Santa Fe

Patricio Camps, de 47 años, se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. El club bogotano contrató a quien fuera parte del cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia por seis años, en los que el equipo clasificó dos veces al Mundial, en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Este viernes, la directiva del equipo cardenal selló el vínculo con el entrenador. Las negociaciones trascendieron desde el pasado miércoles, y hubo una serie de reuniones entre las partes para estudiar el proyecto del entrenador y las cifras. Finalmente, se concreta su llegada para reemplazar a Gerardo Bedoya, en un semestre muy difícil para el equipo, que lleva 14 fechas sin ganar en la Liga.



Camps comenzará una etapa de transición para empezar en forma su mandato técnico en el segundo semestre del año. Por ahora, a Bedoya le ofrecieron que terminara el semestre en el cargo, pero todo dependerá de su decisión. Hoy estará en el banco en el juego contra Equidad.

“Queremos ser respetuosos con Gerardo, lo apreciamos y lo queremos. Sabemos que los resultados son un conjunto de circunstancias, la decisión de la junta es que él siga dirigiendo, esperemos su decisión”, dijo el presidente de Santa Fe, Juan Andrés Carreño. Si Bedoya no acepta, Agustín Julio sería el encargado hasta que termine el presente campeonato.



Mientras tanto, Camps, quien nunca ha sido cabeza de un cuerpo técnico, dio sus primeras palabras como DT cardenal. Estará acompañado por Martín Posse y Abel Vieytez como asistentes técnicos, además del preparador físico Mauricio Rodríguez.



Su juego. “Mi filosofía es mi esencia: me gustan los equipos dinámicos, agresivos, protagonistas y el proyecto me ilusiona por eso, porque es una institución responsable. Estoy sobre esa línea. Mis exigencias totales, orden, disciplina, profesionalismo, compromiso y predisposición total, de ahí dependerá quién sigue en la próxima campaña”.

Bienvenidos Patricio Camps al Primer Campeón de Colombia.



¡VAMOS SANTA FE! 🇮🇩 🦁 pic.twitter.com/fdlaHT6sls — Independiente Santa Fe (@SantaFe) 12 de abril de 2019

Las necesidades del equipo. “Mi filosofía futbolística es mi esencia futbolística. Tengo que analizar cuáles son las necesidades del equipo y, a partir de eso, conformaremos una plantilla que sea ciento por ciento competitiva”.



Las críticas por su falta de experiencia. “En los últimos siete años he estado en el grupo de trabajo de una selección élite, que ha jugado dos eliminatorias, dos Mundiales, dos Copas América; he trabajado con jugadores de élite, no tengo dudas de que estoy preparado y capacitado para afrontar la responsabilidad que me toca”.



El trabajo con las divisiones menores. “Santa Fe siempre ha tenido jugadores de su cantera, de ricos futbolistas; queremos activarla. Queremos que Santa Fe se transforme en un exportador de futbolistas de primer nivel. Vamos a trabajar con Arturo Boyacá, quien está a cargo de este proyecto”.

🎙️#RuedaDePrensa "Agradezco al Presidente y la Junta Directiva por la oportunidad de llegar a Independiente Santa Fe." - P. Camps pic.twitter.com/C5R8qbw8HO — Independiente Santa Fe (@SantaFe) 12 de abril de 2019

El periodo de transición. “Lógicamente, voy a tener una conversación fluida con Gerardo Bedoya, él es muy importante en esta institución, en su historia. Como consulta siempre va a estar, pero no va a hacer parte de nuestro cuerpo técnico”.



La relación con Bedoya. “Gerardo es ídolo y conoce el plantel y sus juveniles. Darle consejos no me corresponde; han trabajado y han sacado una posibilidad de estar. Sé que está capacitado y no estuvo en Santa Fe porque sí”.



Cuándo empieza. “Mi trabajo como director técnico comienza el próximo semestre, este es un momento de transición para trabajar y evaluar a los jugadores que pertenecen al club, estén o no jugando acá en este momento”.

🎙️#RuedaDePrensa "El hincha necesita sentirse representado por su entrenador y su equipo. Nosotros tenemos que trabajar y dejarlo todo desde el banco, desde la cancha para darle alegrías a la gente." - P. Camps pic.twitter.com/WYBGZzbGCv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) 12 de abril de 2019

La reacción de Pékerman sobre su nombramiento. “Soy agradecido con José, en la vida hay oportunidades y estuve con él 7 años y trabajé con él. Estaba contento, como yo, por venir acá”.



La crisis de resultados. “No es un buen momento. Este club merece otra cosa, la memoria reciente obliga otra cosa”.

Reclasificación y descenso, los riesgos

Santa Fe, que tiene nueve puntos y es penúltimo en la Liga, juega este sábado contra Equidad en El Campín (6 p. m., con TV de Win Sports). La idea ahora es sumar puntos para la reclasificación y para alejarse del descenso en la hipotética tabla de 2020, en la que está solo 12 puntos por encima del último, Jaguares.



“En el fútbol mandan los resultados, Gerardo trabajó fuerte y todos los días. Yo tengo la certeza de que él tendrá revancha”, dijo el presidente Juan A. Carreño.





