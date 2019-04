'Vamos a trabajar por llevar a Santa Fe al lugar que merece’: Camps

Curioso y obsesivo. Así se define Patricio Camps, el hombre que tomará las riendas de un Santa Fe inmerso en su peor racha sin victorias (15), en una Liga I que desnudó todas sus carencias y que ya ha sacrificado a dos entrenadores (Guillermo Sanguinetti y Gerardo Bedoya). El panorama, curiosamente, resulta tentador para quien asumirá su primera experiencia como técnico en un país ajeno, que se metió en su corazón por la vía de la Selección Colombia y espera sea su casa “por muchos años”.

¿Por qué ilusiona un equipo en crisis como Santa Fe?

Tiene una historia riquísima, un presente quizás no bueno, pero en los últimos años ha estado en gran forma. La estructura es importante, es un equipo reconocido mundialmente que a cualquier entrenador ilusionaría.

La historia se conoce, pero hoy está en la peor racha de su historia, con un problema evidente de confianza...

Son situaciones que pasan en el fútbol; semestres malos tienen muchos equipos, pero no por eso se olvida la historia reciente.

¿Por qué empezar su carrera como DT en Colombia?

He tenido ofertas pero, me he movido siempre por proyectos que generen sensaciones buenas. ¿Por qué Colombia? Viví aquí los últimos 8 años, conozco muy bien el fútbol local, no necesito adaptación, mi familia tampoco, todo me cerraba. Conocer el medio y a los futbolistas es supertranquilizante.

¿Un proceso aunque sea solo un año de contrato?

Si. Los proyectos deben comenzar, y a partir de ahí se irán extendiendo. Yo tengo pensado quedarme muchos años acá.

¿Cuál es su expectativa con la cantera de Santa Fe?

Mi idea es comenzar a hacer un circuito y que los juveniles tengan cabida en planteles de primera. Las instituciones deben ser primero formadoras. Hoy, el futbolista colombiano es valorado en todo el mundo, y eso hay que aprovecharlo.

Será pesimista, pero con Velásquez y Pedroza hoy, y con Roa y Meza como últimas revelaciones, parece una cantera de excepciones más que la norma...

Se trabaja bien, hay que ponerlo en funcionamiento.

Pero, este año, por ejemplo, vinieron 12 refuerzos: ¿es un voto de confianza en la cantera?

Es lo que me gusta del proyecto del presidente (Carreño) y su junta directiva, que la idea es poner en funcionamiento eso. Mi formación en Vélez fue de la misma manera, sé cómo se trabajó y qué frutos da. La idea es que Santa Fe tenga sentido de pertenencia, que para mí es importantísimo. Cuando una institución logra eso, tiene otro funcionamiento, otro arraigo en la gente.

En Santa Fe, curiosamente, se reemplaza al goleador Morelo con Perea, que no jugaba...

No me gusta hablar de nombres propios, hay situaciones y posiciones que superan la media normal. Es difícil reemplazar a un ídolo del club con un chico, por edad para empezar. Si hubiera continuidad en el proceso, eso se resolvería de otra manera.

¿Qué tipo de refuerzos acordó con el presidente Carreño?

Todavía no hemos hablado de nada, se dará en este mes de transición. Más allá de los nombres, mi idea futbolística se basa en la idea del equipo. Los nombres no están por encima del grupo. Es claro que estos últimos partidos serán de prueba para ver quién sigue por ganas, capacidad y aporte, que es fundamental.

De este primer partido contra Equidad, el balance es...

El análisis lo tengo hecho no de este partido, sino del semestre entero, lo hablaré con el presidente y con Gerardo, el encargado.

Y en ese análisis, ¿qué le da tranquilidad?

La estructura del club, la ilusión de un proyecto nuevo en una institución grande, protagonista. Hay que recuperar pronto la memoria y llevarlo al lugar que merece, sobre unos principios.

¿Que son cuáles?

El protagonismo basado en lo táctico, orden, disciplina, predisposición total.

¿Siente la presión de demostrar más por ser extranjero?

Es igual que en mi comienzo con la Selección, por eso es una ventaja conocer el país. Sé lo que se exige; he sido futbolista y he jugado en el exterior, y sé que tengo responsabilidades.

Precisamente, sobre la responsabilidad, hay un caso en Santa Fe que lo pondrá a prueba: Johan Arango. ¿Cómo manejarlo?

No hablo de un tema puntual, pero sí dejar claro que voy a exigir orden, el profesional tiene reglas que cumplir. La disciplina es de 24 horas, el futbolista vive de esto, es su empresa, y necesita cumplir esas exigencias.

Pero el talento hace dudar...

No hablo de él puntualmente: mientras demuestren que están a la altura de lo que la institución merece, se quedarán.

¿Cómo se hará el empalme?

A Gerardo lo respeto muchísimo, sé el amor que siente por Santa Fe, sé el esfuerzo que hizo y que hace ahora, es un ídolo del club. No estará en el cuerpo técnico, pero hasta el comienzo de ciclo será una persona de constante consulta. El club y él decidirán cuál será su aporte después.

¿Qué esperar de su Santa Fe?

Vamos a trabajar día a día por llevar a Santa Fe al lugar que merece, nos vamos a esforzar, seremos un equipo agresivo, protagonista en todos lados, como la historia del club lo exige.

¿Se puede esperar más autoridad en el camerino?

La gestión del grupo es fundamental. Hoy, los equipos en general se entrenan igual, el trabajo táctico se parece; se sabe todo, el secreto es la gestión del grupo, ser consecuentes con una idea, trabajar para ella e intentar que el futbolista saque su mejor versión y fluya en un buen clima. No me gusta el autoritarismo, pero sí el trabajo bien plantado sobre unas normas claras.







JENNY GÁMEZ

EDITORA FUTBOLRED

En twitter: @Jennygameza