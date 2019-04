Patricio Camps, la medida de choque que prepara Santa Fe

Santa Fe busca urgentemente una solución para su pobre campaña en la Liga, en la que es penúltimo, con 14 partidos sin ganar; la peor racha de su historia. Y ese remedio pasa, otra vez, por la cabeza: Gerardo Bedoya podría dejar este mismo viernes el cargo de director técnico.

Su cargo sería ocupado por un argentino ya conocido en Colombia, pero sin experiencia como cabeza de grupo: Patricio Camps, de 47 años, quien fue parte del cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia por seis años, en los que el equipo clasificó dos veces al Mundial, en Brasil 2014 y Rusia 2018.



Camps, quien ya está en Bogotá acompañado por su representante, Pascual Lezcano, también estuvo con Pékerman en la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006, tras su retiro como jugador activo, y luego formó parte del cuerpo técnico del Toluca y de Tigres, de México, antes de llegar a la Selección Colombia.



La idea de los directivos del club es armar un gran proyecto que incluye las divisiones menores, con Camps a la cabeza. Aún no se conocen los nombres de los demás integrantes del cuerpo técnico. Su asistente sería Martín Posse, con quien Camps jugó en Vélez Sársfield. Posse hizo carrera como entrenador en España, donde trabajó en las divisiones menores del Espanyol y en otros clubes menores de ese país.



Fuentes de Santa Fe consultadas por Citytv dijeron que la idea con Camps es realizar un proyecto a largo plazo, enfocado en tres aspectos: renovación y potencialización de la cantera, seguimiento permanente y veeduría a nuevos talentos en todo el país, así como modificación de la política de contratación de jugadores con la creación de una comisión deportiva presidida por el nuevo DT.



Camps sería el tercer técnico de Santa Fe en lo que va del 2019. El uruguayo Guillermo Sanguinetti, a pesar de los cuestionamientos con los que terminó el año pasado, recibió el respaldo de los directivos por haber llegado a la semifinal de la Copa Suramericana, pero apenas duró cuatro partidos, con balance de dos empates y dos derrotas. Dejó el cargo tras la caída 0-1 frente a Tolima, el 9 de febrero.



Bedoya, quien inicialmente llegó como encargado, logró el único triunfo oficial que tiene Santa Fe en el año (1-0 a Bogotá, en la Copa Colombia, el 14 de febrero). Pero a partir de ese momento, el equipo no volvió a ganar: siete empates y tres derrotas en la Liga y otras tres igualdades en la Copa; la última, 1-1 con Chicó, el miércoles. Si bien el club no tiene este año el riesgo del descenso, el año entrante sí podría tener problemas en ese sentido si no reacciona, pues perdería el acumulado de 67 puntos del 2017. Se viene una medida de choque.



Eduardo Pita

Periodista de Citynoticias

En Twitter: @Eduardopitaos