Oficial: Patricio Camps es el nuevo DT de Independiente Santa Fe

Patricio Camps, de 47 años, se convirtió en el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. El club bogotano contrató a quien fuera parte del cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia por seis años, en los que el equipo clasificó dos veces al Mundial, en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Este viernes la directiva del equipo cardenal selló el vínculo con el entrenador. Las negociaciones trascendieron desde el pasado miércoles, y hubo una serie de reuniones entre las partes para estudiar el proyecto del entrenador y las cifras. Finalmente, se concreta su llegada para reemplazar a Gerardo Bedoya.



El anuncio oficial se dará en la 5:30 p.m. de este viernes.



Santa Fe aprobó un proyecto basado en tres aspectos: renovación y potencialización de la cantera; seguimiento y veedurías a nuevos talentos en todo el país, y creación de una comisión deportiva para la contratación de jugadores.



Santa Fe enfrenta este sábado a La Equidad en la Liga de Colombia, por la fecha 15.



La idea de los directivos del club es armar un gran proyecto que incluye las divisiones menores, con Camps a la cabeza. Aún no se conocen los nombres de los demás integrantes del cuerpo técnico. Su asistente sería Martín Posse, con quien Camps jugó en Vélez Sársfield. Posse hizo carrera como entrenador en España, donde trabajó en las divisiones menores del Espanyol y en otros clubes menores de ese país.



Camps será el tercer técnico de Santa Fe en lo que va del 2019. El uruguayo Guillermo Sanguinetti, a pesar de los cuestionamientos con los que terminó el año pasado, recibió el respaldo de los directivos por haber llegado a la semifinal de la Copa Suramericana, pero apenas duró cuatro partidos, con balance de dos empates y dos derrotas. Dejó el cargo tras la caída 0-1 frente a Tolima, el 9 de febrero.



Bedoya, quien inicialmente llegó como encargado, logró el único triunfo oficial que tiene Santa Fe en el año (1-0 a Bogotá, en la Copa Colombia, el 14 de febrero). Pero a partir de ese momento, el equipo no volvió a ganar: siete empates y tres derrotas en la Liga y otras tres igualdades en la Copa; la última, 1-1 con Chicó, este miércoles.



Si bien el club no tiene este año el riesgo del descenso, el año entrante sí podría tener problemas en ese sentido si no reacciona, pues perdería el acumulado de 67 puntos del 2017.







