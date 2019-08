Tras goleada con Tolima, Méndez saca a Camps de Santa Fe

Santa Fe no levanta cabeza, cayó goleado 4-0 con Tolima y el presidente del equipo, Eduardo Méndez, confirmó que Patricio Camps dejará de ser el entrenador.

"Miraremos quien puede venir y quien venga vendrá en forma temporal por estos cuatro o cinco meses para trabajar de otra forma", dijo el presidente.



Méndez contó que Camps decidió no salir a la rueda de prensa y esto causó un notorio enojo en el dirigente, quien afirmó que: "no quiso salir, entonces yo vine a poner la cara. Mañana (lunes) hablaremos sobre el tema del contrato para arreglar eso", comentó.



"No voy a criticar a nadie, al no salir a la rueda de prensa el entrenador me da mucho que pensar. Me disgustó mucho y por eso vine yo. A los hinchas pedirle disculpas. Espero que no volvamos a perder así', agregó el presidente de Santa Fe.



