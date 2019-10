Rionegro salva un punto en Ipiales y se aferra a la A

El Deportivo Pasto se despidió de la ciudad de Ipiales empatando su último partido jugando contra el Rionegro Aguilas, equipo que, con el empate, sigue comprometido con el tema del descenso.

Rionegro en ocasiones impuso las condiciones, pero rápidamente fue controlado por los pastusos. El primer tanto lo consigue a los seis minutos de la primera parte por intermedio de Mauricio Gómez, el empate lo consigue Geisson Perea. Nuevamente Rionegro se pone arriba en el marcador con gol de Andrés Rentería y antes de terminar el primer tiempo, Andrey Estupiñan consigue el empate. En el segundo tiempo hay tranquilidad en el juego, pero a los 31 minutos Aldo Leao Ramírez vuelve a poner en ventaja a las Águilas y el empate lo consigue Franco Boló.



En el primer tiempo, en los segundos iniciales, se registra un juego lento tal como ha sucedido en los partidos anteriores, en donde los dos oncenos se dedicaron a pasar el balón a cada bando, hasta ponerse serios y dar comienzo al encuentro como debe ser.



Luego de este juego, los dos equipos empiezan a buscar el mejor momento, llegando Rionegro al aprovechar un error para que Mauricio Gómez, luego de recibir un pase largo del arquero Luis Delgado, envía para que Andrés Gómez abriera el marcador. Tanto que lo celebra a rabiar el técnico Flabio Torres, a los seis minutos de la etapa inicial.



Pasto no se amilana y empieza a jugar en conjunto hasta que al minuto once se presenta un tiro libre, el cual cobra Kevin Rendón y aprovecha el capitán Geisson Perea, para empatar el encuentro y revivir las emociones en la tribuna por parte de los aficionados.



El partido vuelve a emparejarse y las acciones se registran en los dos pórticos, Pasto se aproxima al arco de Luis Delgado y en varias ocasiones se busca la sorpresa por parte de Estupiñán sin fortuna para aumentar el marcador.



Rionegro reacciona y poco a poco vuelve a retomar el control del balón y al minuto 29, Andrés Rentería logra centrar para que en forma tranquila Giovanny Martínez, vuelva a poner en ventaja al conjunto paisa.



Pasto sigue en su afán de conseguir el empate y luego de una jugada individual de Franco Boló, logra que Andrey Estupiñán consiga el empate y revive la emoción entre los aficionados asistentes al Municipal de Ipiales.



En el complemento, el partido decayó en emociones, al registrarse un control entre los jugadores, para evitar sorpresas, encontrando un duelo desde el primer tiempo entre Ray Vanegas y Elacio Córdoba, quien en varias ocasiones lo agarró para evitar el accionar.



Cuando el partido estaba en decadencia, vino un contragolpe certero del Rionegro, para que Aldo Leao Ramírez, quien hacía pocos minutos ingresó al terreno de juego, desde una distancia de unos 30 metros aproximadamente, logró sorprender a Carlos Mosquera para poner arriba a los paisas, pero dos minutos después en una jugada similar Franco Boló logró el empate, para tristeza de Flabio Torres que con el tercer gol, llegó hasta el banco pastuso para gritar el tanto con una enorme alegría, la cual se apagó con el empate.



La emoción de Leao Ramírez le valió la tarjeta amarilla por sacarse la camiseta.

Con el empate, Pasto se motiva y se va continuamente al ataque, sin fortuna para ganar el compromiso.



El extécnico del deportivo Pasto y ahora al servicio de Rionegro – Aguilas, Flabio Torres no asistió a la rueda de prensa y en su reemplazo fue Gian Carlo Umaña, quien reconoció el trabajo del equipo, que no tuvieron problemas en la defensiva, considerando de importante el punto conseguido y conseguir tres goles de visita, para dejar una satisfacción y confianza para jugar el todo contra Millonarios.



El estratega Octavio Zambrano, del Deportivo Pasto, manifestó: “Antes del partido buscábamos los tres puntos, en circunstancias normales conseguir tres goles, pero seguimos demostrando una debilidad, pero reconocemos a los rivales, que vinieron a buscar un buen resultado, por la necesidad de sumar y ahora a soñar en Cali contra América, para conseguir un buen resultado”.



El bogotano Lisandro Castillo, encargado de impartir justicia, no tuvo mucha suerte en el manejo del partido, dejando entrever la falta de físico, porque varias faltas las pitó a las espaldas de los jugadores, especialmente los pastusos y paró el accionar del juego; sus asistentes John Gallego y Javier Patiño, no fueron prenda de garantía y fue poca la ayuda en el control del encuentro.



Previo al partido, la banda municipal de Ipiales, ofreció un concierto conmemorativo de un nuevo aniversario de la municipalidad de Obando, Ipiales, acompañados por un grupo de estudiantes, invitados al espectáculo deportivo, el que estuvo presidido por una pertinaz llovizna. Una aficionada emocionada se quitó la camiseta del Pasto y se la lanzó a los estudiantes para que tengan un recuerdo del partido.

Síntesis

Deportivo Pasto 3 / Rionegro Aguilas 3



Deportivo Pasto: Carlos Mosquera (6), Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (7), Carlos Henao (6), Cristian Flórez (6), Nicolás Roa (6), Kevin Rendón (7), Franco Boló (7), Andrey Estupiñán (6), Ray Vanegas (6) y Carlos Hidalgo (6). Director Técnico: Octavio Zambrano



Rionegro Águilas: Luis Delgado (6); Elacio Córdoba (6), Jonathan Lopera (6), Jefferson Mena (6) y Alvaro Angulo (6); Francisco Rodríguez (6), Mauricio Restrepo (6) Giovanny Martínez (6), Mauricio Gómez (6) Jader Obrian (7); y Andrés Rentería (7). Director Técnico: Flabio Torres S.



Partido: regular



Cambios en Deportivo Pasto: Henry Rojas (6) por Nicolás Roa (10 ST), José Vivas por Carlos Daniel Hidalgo (24 ST), Rommesh Ivey por Ray Vanegas (40 ST)



Cambios en Águilas Rionegro: Aldo Leao Ramírez por Giovanni Martínez (25 ST), David Contreras por Francisco Rodríguez (41 ST), Jacobo Escobar por Jader Obrian (45 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Geisson Perea (11 PT), Andrey Estupiñan (36 PT), Franco Boló (33 ST)

Goles Aguilas Rionegro: Andrés Rentería (6 PT), Giovanni Martínez (29 PT), Aldo Leao Ramírez (31 ST).

Amonestados: Andrey Estupiñán, del Deportivo Pasto; Aldo Leao Ramírez, Elacio Córdoba, de Aguilas Rionegro

Expulsados: no hubo.



Detalle: La banda Municipal de Ipiales ofreció un concierto antes del partido, con motivo del 156 aniversario de la municipalidad de Ipiales. Estudiantes de varios colegios, fueron invitados al encuentro futbolero.

Figura: Andrey Estupiñán



Estadio: Municipal de Ipiales; Asistencia: 1.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Lisandro Castillo (6).





RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Ipiales