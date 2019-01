Segundo empate del Pasto en el torneo

Un valioso punto se llevó Envigado al igualar a un gol con el Deportivo Pasto, que estrenaba estadio y con una afición que llegó en buen número para disfrutar el espectáculo del fútbol profesional colombiano en Ipiales, en la segunda fecha del torneo colombiano de fútbol.

A los 42 minutos del primer tiempo, Envigado, por intermedio de Michael Gómez, abrió el marcador, aprovechando un error de la zaga y con ello sorprende a un Pasto que, a pesar de dominar el compromiso, no supo administrar el balón.



Pasto llegó en varias oportunidades, pero la visita supo sortear la presión y se defendió constantemente de los ataques, basado en juego fuerte que obligó al juez Luis F. Trujillo a cobrar las faltas.



En el segundo tiempo, Pasto volvió a ser dueño del balón, pero encontró a un Envigado bien parado y que se dedicó a esperar y dejar que corrieran los minutos, esperando que terminara el encuentro, para llevarse los tres puntos, pero al minuto 23 en una jugada colectiva Carlos Britos, logró el empate, para alegría de todos, estimando que este tanto le abría las posibilidades de conseguir más, sin lograr el objetivo, el cual al final deja al sabor agridulce del empate.



José Silva, el asistente técnico del Envigado, quien reemplazó a Eduardo Lara por ser expulsado, manifestó que el conjunto paisa supo jugar en la altura, lograron taponar el accionar de Juan Sebastián Villota y Carlos Daniel Hidalgo, obligándolos a hacer un bloque para evitar las sorpresas, considerando que el punto es valioso para sus intenciones y en el futuro ser más protagonistas.



Alexis García el estratega pastuso manifestó al terminar el primer compromiso en calidad de local, en la ciudad de Ipiales, que se tuvo opciones de gol, falta continuidad de algunos jugadores, pero con el tiempo, será muy diferente.



El hecho de generar jugadas de gol, le permite esperar mejores resultados y el ingreso de Carlos Daniel Hidalgo y Juan Sebastián Villota, sirvió para superar a Envigado, que se cerró para evitar el gol.



La actuación del juez vallecaucano Luis F. Trujillo, no tuvo suerte en el manejo del partido, al permitir juego fuerte y no amonestar a los jugadores de Envigado quienes, en todo momento, frenaron el juego.



Síntesis

Deportivo Pasto 1 / Envigado 1

Deportivo Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (6), Yosimar Quiñonez (6), Nicolás Carreño (6); Mariano Vásquez (6), Daniel Giraldo (5), Camilo Ayala (6), Henry Rojas (6), Andrey Estupiñán (6), y Gustavo Britos (7).

DT: Alexis García



Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (5), Carlos Teran (5), Santiago Ruiz (6) y Nicolás Giraldo (5); Juan Mosquera (6), Jairo Palomino (5), Neyder Moreno (6), Alexis Zapata (6) Michael Gómez (6); Wilfrido de la Rosa (6).

DT: Eduardo Lara.

Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Carlos Daniel Hidalgo (6) por Mariano Vàsquez (10 ST), Juan Sebastiàn Villota (6) por Daniel Giraldo (12 ST), Jown Cardona por Gustavo Britos (31 ST).

Cambios en Envigado: George Saunders por Juan Mosquera (19 ST), Yeison Guzmán por Alexis Zapata (26 ST), Brayan Lucumi por Michael Gómez (32 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Gustavo Britos (23 ST).

Goles de Envigado: Michael Gómez (42 PT).

Amonestados: Yosimar Quiñonez, Camilo Ayala, (Deportivo Pasto), Carlos Teràn, Cristian Arrieta, Michael Gómez, Jefersson Martínez, (Envigado).

Expulsados: Eduardo Lara Director Técnico de Envigado



Detalle: El saque de honor lo realizó el senador José Aulo Polo, dirigente deportivo y gran animador de la actividad en el departamento de Nariño.



Figura: Carlos Britos

Estadio: Municipal de Ipiales.

Asistencia: 5.000 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis F. Trujillo (6).



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO