Pasto y América no se hicieron daño: 1-1

Con el empate el Deportivo Pasto y el América de Cali llegaron a la semifinal de la Liga, siendo para el conjunto nariñense el revivir en el futbol profesional colombiano, luego de varios años de estar ausente de la fiesta, tras el 1-1.

Éderson Moreno y Pedro Franco, el mejor de la cancha, fueron los autores de los goles.

Carlos Bejarano, el arquero americano, fue una de las figuras del partido, pues en varias ocasiones ahogó el grito de gol pastuso.



Andrey Estupiñán, al minuto 36 de la primera parte, habilitó a Moreno, para la ventaja nariñense.



]América, que vino con un equipo suplente, trató por mantener la igualdad, evitando cometer errores y sorpresas, ante un Pasto que volvió a cambiar de mentalidad a los nariñenses, que se muestran orgullosos como lo vivido en años anteriores.



La lluvia demoró en el comienzo del segundo tiempo, un período en el que el América tuvo deseos de irse en ventaja y llegó a inquietar el arco de Neto Volpi



Pasto supo controlar al América, que no bajó la cabeza en procura del empate, el que lo consigue al minuto 32 cuando Daniel Buitrago cobra un tiro libre y el balón queda en las 18 y Pedro Franco logra batir a Neto Volpi, un 1-1 con el cual se liquidó un regular compromiso.



“Felicito a los directivos, por aguantar la tormenta y el timón se lo tomó adentro, para lograr la clasificación, con hidalguía, fortaleza y entereza, mereciendo el reconocimiento a todos por el sacrificio que vale la pena y nos preparamos para la siguiente fase”, dijo Alexis García.



Síntesis

Pasto: Neto Volpi (7); José Enrique Ortiz (6), Anier Figueroa (6), Geisson Perea (6), Mairon Quiñonez (6), Éderson Moreno (8), Daniel Giraldo (6), Jown Cardona (6), Juan S. Villota (6), Andrey Estupiñan (7) y Ray Vanegas (5).

DT: Alexis García



América: Carlos Bejarano (6); Jhonatan Pérez (6), Pedro Franco (7), Juan Camilo Mesa (6), Cristian Flórez (6); Juan Diego Nieva (6), Julián Guevara (5), Daniel Buitrago (6); John Quiñones (7), Jhoaho Hinestroza (6) y Jeison Medina (6).

DT: Jersson González



Cambios en Pasto: Fabián Viáfara (6) por Juan Villota (14 ST), Kevin Rendón por Moreno (17 ST), Carlos Daniel Hidalgo por Vanegas (29 ST).

Cambios en América: Luis Jiménez (6) por Quiñonez (1 ST), Máyer Vidal por Nieva (24 ST) y Kevin Viveros por Hinestroza (30 ST).

Gol de Pasto: Moreno (36 PT). Gol de América: Franco (33 ST).

Expulsados: no hubo.

Figura: Pedro Franco (7).

Estadio: Municipal de Ipiales.

Asistencia: 5.500 espectadores, aprox.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (6).Ramiro Rosero